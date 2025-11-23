Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Πυρετός διαβουλεύσεων πριν τη Γενεύη - Ο Στάρμερ μίλησε με Τραμπ, ο Μερτς με τον Κάρνεϊ
Οι Ευρωπαίοι θέλουν παρέμβαση, έστω και την τελευταία στιγμή, για να προσαρμόσουν το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία
Τηλεφωνική συνομιλία είχαν αργά το Σάββατο ο Κιρ Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν να υπάρξει κοινή εργασία βρετανικών και αμερικανικών ομάδων πάνω στο «σχέδιο ειρήνης» για την Ουκρανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η DW, επικαλούμενη εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης.
Η Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτήρισε τη συνομιλία του Στάρμερ με τον Τραμπ ως «καλή και εποικοδομητική», επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν τα επόμενα βήματα στον διπλωματικό σχεδιασμό.
Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα στο περιθώριο της συνόδου των κρατών της Ομάδας των 20 (G20) στη Νότια Αφρική, όπως δήλωσαν σήμερα σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο χώρες.
Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στήριξη για την Ουκρανία και τόνισαν ότι η όποια συμφωνία θα πρέπει να εμπλέκει άμεσα το Κίεβο, να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.
Για τη Γάζα, ο Κάρνεϊ και ο Μερτς επανέλαβαν τη στήριξή τους για το Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και επίσης συμφώνησαν στο πόσο σημαντικό είναι να επιτραπεί η είσοδος μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία σε τομείς όπως τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη καθώς επίσης στον τομέα του αεροδιαστήματος και την άμυνα.
