Νέο βίντεο από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Dubai Air Show - Συγκλονιστικές εικόνες
Συντριβή αεροσκάφους Ντουμπάι

Νέο βίντεο από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Dubai Air Show - Συγκλονιστικές εικόνες

Έχει καταγραφεί ολόκληρη η πορεία του ινδικού HAL Tejas πριν τη μοιραία στιγμή που κόστισε τη ζωή στον πιλότο

Νέο βίντεο από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Dubai Air Show - Συγκλονιστικές εικόνες
Νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο του πιλότου. 

Στο βίντεο έχει καταγραφεί ολόκληρη η πορεία του μοιραίου αεροσκάφους, τύπου  HAL Tejas, μέχρι τη συντριβή του.

Συγκεκριμένα, φαίνεται το μαχητικό να κάνει διάφορους ελιγμούς ενώ κινείται σε χαμηλό σχετικά ύψος. Κάποια στιγμή η ταχύτητά του φαίνεται να κόβεται απότομα με τη «μύτη» του να ανασηκώνεται ξαφνικά και στη συνέχεια να επανέρχεται.

Έπειτα από λίγο κι αφού το αεροσκάφος κάνει μια στροφή, έρχεται η συντριβή καθώς το μαχητικό χάνει απότομα ύψος και συντρίβεται στον χώρο δίπλα στην πίστα του αεροδρομίου. 

Το βίντεο κλείνει με το μαχητικό να «εξαφανίζεται» από τις φλόγες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε.

