Tagesspiegel για σφαγή Διστόμου: Οι αποζημιώσεις δεν είναι οικονομικό ζήτημα

Σε εκτενές αφιέρωμα για τη σφαγή του Διστόμου η Tagesspiegel εστιάζει στο ζήτημα των αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων





Η Tagesspiegel δημοσιεύει αφιέρωμα σχετικά με τον αγώνα για δικαίωση που δίνουν οι συγγενείς θυμάτων της σφαγής του Διστόμου . Ακόμα, η ευκαιρία του Πειραιά να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό κόμβο εφοδιασμού, σύμφωνα με την Deutsche Welle Σε εκτενές αφιέρωμα για τη σφαγή του Διστόμου η Tagesspiegel εστιάζει στο ζήτημα των αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων των ναζιστικών «Η οικογένεια της μητέρας μου εξοντώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο αδελφές της», δηλώνει στο γερμανικό μέσο ο Μιλτιάδης Σφουντούρης, δικηγόρος με γραφείο στην Αθήνα. «Η ανάμνηση αυτής της ιστορίας ζούσε μαζί μας στο σπίτι».Όταν συνέβη η σφαγή, η μητέρα του ήταν 12 ετών. «Άκουσε τον Γερμανό στρατιώτη να ανεβαίνει βιαστικά τα σκαλιά και να σπάει την πόρτα με έναν κρότο. Από τον πανικό της πήδηξε από το παράθυρο. Αυτό της έσωσε τη ζωή. Μαζί με άλλα παιδιά κρύφτηκε στο υπόγειο ενός άλλου σπιτιού. Μετά από αυτό η μητέρα μου ζούσε με εφιάλτες. Μερικές φορές έλεγε: “Θα ήταν καλύτερα να με είχαν σκοτώσει κι εμένα οι Γερμανοί"».Η Tagesspiegel γράφει πως «η σφαγή του Διστόμου είναι ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Και θέτει ένα ερώτημα που κάποιοι στη Γερμανία θα προτιμούσαν να μη θέσουν στον εαυτό τους: Ποια ευθύνη παραμένει;Το γεγονός ότι αυτό το ερώτημα παραμένει επίκαιρο μετά από 82 χρόνια οφείλεται και στον Μιλτιάδη Σφουντούρη. Ο ίδιος συνεχίζει έναν αγώνα που ξεκίνησαν πριν από δεκαετίες άνθρωποι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν σχεδόν όλοι πεθάνει».Στο άρθρο του γερμανικού μέσου αναφέρονται επίσης και σημεία από ένα βιβλίο του Σουηδού διπλωμάτη Στούρε Λίνερ, ο οποίος εργαζόταν τότε για τον Ερυθρό Σταυρό στην κατεχόμενη Ελλάδα και είχε επισκεφθεί το Δίστομο την επομένη της σφαγής. «Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Στο χωριό έκαιγε ακόμη φωτιά στα απομεινάρια των καμένων σπιτιών. Στο χώμα κείτονταν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από γέροντες έως βρέφη. Σε πολλές γυναίκες οι στρατιώτες είχαν σκίσει την κοιλιά με τις ξιφολόγχες και τους είχαν ξεριζώσει το στήθος. Άλλες είχαν στραγγαλιστεί, τυλιγμένες με τα έντερά τους γύρω από τον λαιμό τους».Η επί δεκαετίες δικαστική διαμάχη για τις αποζημιώσεις και η άρνηση της Γερμανίας να τις αποδώσει δεν είναι ζητήματα οικονομικά. «Η γερμανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα. Θα μπορούσε να τα συγκεντρώσει χωρίς προβλήματα», λέει ο Σφουντούρης. «Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μη δημιουργήσει προηγούμενο». Εάν η Γερμανία υποχρεωνόταν έστω μία φορά να καταβάλει αποζημίωση, θα ακολουθούσε ένα κύμα αγωγών από κοινότητες θυμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί. Και αυτό η γερμανική κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να το αποτρέψει, όπως πιστεύει ο Σφουντούρης.«Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει μεν "την ιστορική και ηθική ευθύνη” και στηρίζει σε εθελοντική βάση τη διαδικασία συμφιλίωσης, για παράδειγμα μέσω της από κοινού ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη», παρατηρεί η Tagesspiegel. Το Υπουργείο όμως τονίζει την ίδια στιγμή πως «στον βαθμό που πρόκειται για αξιώσεις επανορθώσεων, η στάση μας είναι γνωστή: τα ζητήματα αυτά έχουν κλείσει».«Εθελοντικά μέτρα ναι, επίσημες επανορθώσεις όχι – αυτή είναι η στάση της Γερμανίας σε σχέση με σχεδόν όλα τα ιστορικά εγκλήματα. […] Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργηθούν νομικές αξιώσεις σε απρόβλεπτο ύψος», συνεχίζει η Tagesspiegel. «Εάν άνοιγε αυτό το κουτί της Πανδώρας μία φορά, η Γερμανία θα κατέρρεε κάτω από το οικονομικό βάρος του παρελθόντος της. Μόνο το ελληνικό κράτος εγείρει επισήμως αξιώσεις επανορθώσεων ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων ευρώ.Ήδη το 1960 η Γερμανία κατέβαλε 115 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα στην Ελλάδα – εθελοντικά, βεβαίως. Ωφελημένοι θα ήταν άνθρωποι που υπήρξαν θύματα ναζιστικών διώξεων "για λόγους φυλής, πίστης ή κοσμοθεωρίας”. Όμως οι κάτοικοι του Διστόμου δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες. "Εμείς δεν πήραμε τίποτα από αυτά τα χρήματα”, λέει ο Σφουντούρης.Καθώς οι κάτοικοι του Διστόμου πιθανότατα δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε μελλοντικά σε κάποια υποχώρηση, έχουν επινοήσει μια δημιουργική νέα τακτική: εφ’ όσον δεν μπορούν να στραφούν κατά της περιουσίας του γερμανικού κράτους, τότε θα στραφούν στην περιουσία που διατηρεί στο εξωτερικό η κρατική εταιρεία Deutsche Bahn. […] Η δικαστική διαμάχη για αυτό συνεχίζεται, η έκβασή της παραμένει ανοιχτή. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Tagesspiegel, η DB αναφέρει ότι ο όμιλος είναι νομικό πρόσωπο χωριστό από το ομοσπονδιακό κράτος και ως εκ τούτου δεν μπορεί καταρχήν να ευθύνεται για χρέη της Ομοσπονδίας.

Για τον Σφουντούρη αυτά είναι υπεκφυγές. Όλη η διαδικασία είναι για εκείνον μια απογοητευτική εμπειρία. Υπάρχει μια παλιά ελληνική παροιμία, όπως λέει: "Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Οι μικροί μπλέκονται σε αυτόν, οι μεγάλοι τον σκίζουν και ξεφεύγουν”. Όμως η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή».



Μέχρι να διευθετηθεί η δικαστική διαμάχη αναμένεται να περάσουν ακόμα αρκετά χρόνια. «Ο Μιλτιάδης Σφουντούρης θέλει να αντέξει ως τότε. Για τη μητέρα του, που επέζησε στα δώδεκά της από τη φρίκη του Διστόμου, μια νίκη θα ερχόταν ωστόσο πολύ αργά. Πριν από τέσσερα χρόνια πέθανε».



Η Ελλάδα νέος εφοδιαστικός κόμβος της Ευρώπης;

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη. Ταυτοχρόνως όμως μπορεί να αποτελέσει και μία ευκαιρία για τα ελληνικά λιμάνια, τα οποία θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, όπως αναλύει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Tagesspiegel.



«Μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ναυσιπλοΐα κατέρρευσε κατά περιόδους έως και κατά 97% εξαιτίας της μη δυνατότητας διέλευσης στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».



Στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών «τα βλέμματα στρέφονται και προς την Ελλάδα. Ο ειδικός στα λιμάνια Χαρίλαος Ψαραύτης θεωρεί πιθανό τα ελληνικά λιμάνια να αναλάβουν ισχυρότερο ρόλο ως κόμβοι LNG και ενέργειας μακροπρόθεσμα για παράδειγμα μέσω νέων συνδέσεων αγωγών και εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Προς αυτόν τον σκοπό επεκτείνεται και το ναυπηγείο της Ελευσίνας με υποστήριξη από την Ουάσιγκτον.



Ο Πειραιάς είναι το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι που βρίσκει κανείς ερχόμενος από τη Διώρυγα του Σουέζ. Βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους μεταφόρτωσης κοντέινερ στην περιοχή. […] Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας προηγείται σε σχέση με πολλά μικρότερα μεσογειακά λιμάνια, αλλά βρίσκεται και σαφώς πίσω από τους πρωτοπόρους της Ευρώπης», όπως τα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας-Μπριζ.



«Ο Ψαραύτης διαπιστώνει το βασικό πρόβλημα στη σύνδεση με την ενδοχώρα. "Για να φτάσουν από ένα ελληνικό λιμάνι στην Κεντρική Ευρώπη τα φορτία πρέπει να διασχίσουν ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή με πολλά προβλήματα και περιορισμένες δυνατότητες”, λέει ο ομότιμος καθηγητής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας στην Tagesspiegel». Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως τα λιμάνια της Αδριατικής, του Κόπερ της Σλοβενίας και της Ριέκα της Κροατίας είναι ενδεχομένως σε περισσότερο πλεονεκτική θέση, ενώ παρουσιάζουν και ολοένα δυναμικότερη ανάπτυξη.



Παράλληλα πάντως «ο Πειραιάς αποτελεί σημαντικό σημείο προσέγγισης για κοντέινερ από την Ασία και ιδίως από την Κίνα, κάτι που σύμφωνα με τους παρατηρητές οφείλεται πιθανότατα και στην πλειοψηφική συμμετοχή της κινεζικής εταιρείας Cosco στο μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι.



Ο Πειραιάς επενδύει επίσης στη βελτίωση των δυνατοτήτων του και σε ένα κέντρο logistics με πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. […] Θα αρκέσει όμως αυτό ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να συμβάλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού; Σύμφωνα με εκτιμήσεις αυτό μπορεί μάλλον να συμβεί μόνο εάν γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές – και αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα», καταλήγει η Tagesspiegel.