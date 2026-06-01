Στο πρόγραμμα SAFE εντάσσεται η Κύπρος, έγινε το έκτο κράτος - μέλος της ΕΕ που συμμετέχει

Στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE
εντάχθηκε και η Κύπρος
, που έγινε το έκτο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει για τη συμμετοχή του σε αυτό.
Όπως αναφέρει το philenews.com, την υπογραφή και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της δανειακής Συμφωνίας του Προγράμματος SAFE ύψους €1,18 δισ. με την Κύπρο, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σε ανάρτησή του, ο Επίτροπος Κουμπίλιους υπογράφει από πλευράς της Κομισιόν τη δανειακή συμφωνία, από κοινού με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για την Κύπρο τη Σύμβαση υπόγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς και η Προϊστάμενη του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Χρυσαυγή Χρυσοστόμου-Λαπαθιώτη.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άντριους Κουμπίλιους
«Άλλο ένα κράτος μέλος σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».