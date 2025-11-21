Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο κέντρο του Μπαγκλαντές, τουλάχιστον 5 νεκροί και 100 τραυματίες στην Ντάκα - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν από το σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών (σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών USGS, 5,7 βαθμών σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Μπανγκλαντές) που έπληξε σήμερα το Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ κτίρια έχουν υποστεί ζημιές σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.Δονήσεις έγιναν αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μείζονες ζημιές εκεί, ανακοινώθηκε από τις αρχές.Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.Ο Μοχάμαντ Γιουνούς, ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, δήλωσε πως μεταξύ των τραυματιών είναι φοιτητές του πανεπιστημίου της Ντάκα, εργοστασιακοί εργάτες στην πόλη Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσινγκντί, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο της δόνησης.Στη δήλωσή του δεν ανέφερε πώς έχασαν τη ζωή τους οι πέντε. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το κιγκλίδωμα ενός εξαώροφου κτιρίου κατέρρευσε στη διάρκεια του σεισμού.Μερικοί από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσινγκντί, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Ντάκα, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους η σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα υγείας Νουρτζαχάν Μπεγκούμ.Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου κατέρρευσαν αυτοσχέδιες δομές, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.