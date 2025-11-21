Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια - Δείτε βίντεο
Σε φωτογραφικό υλικό που μεταφόρτωσε ο περιφερειάρχης διακρίνονται κτίρια τυλιγμένα στις φλόγες και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια
Ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις χθες Πέμπτη το βράδυ στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ιβάν Φεντόροφ.
Τον ίδιο απολογισμό έδωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram: «την 20ή Νοεμβρίου στις 22:10 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Ζαπορίζια.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν (...) Εμπορικά καταστήματα και όχημα πήραν φωτιά».
Росія атакувала Запоріжжя: двоє людей загинули, ще двоє поранені pic.twitter.com/AEn6ZpvRjD— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2025
Запоріжжя— Serg (@NHunter007) November 20, 2025
💔 5 людин загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю – ОВА
Щирі співчуття родинам загиблих
By hlep pic.twitter.com/P0h3Ue6T1G
‼️ Росія атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені. Відомо вже про п’ятьох загиблих. Троє людей дістали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.— Ukrinform (@UKRINFORM) November 20, 2025
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинки, магазин та ринок. На місці працюють усі екстрені служби. До того в… pic.twitter.com/i2GCVNYWHo
