Οι Ουκρανοί χτύπησαν μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία - Νέο πλήγμα στο Ριαζάν που παράγει 17 εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο
Οι Ουκρανοί χτύπησαν μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία - Νέο πλήγμα στο Ριαζάν που παράγει 17 εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο

Χτύπημα και στο διυλιστήριο Ίλσκι στο Κράσνονταρ, ενώ επλήγη και  στρατιωτικό κέντρο συγκέντρωσης Ρώσων στο Ντονέτσκ

Οι Ουκρανοί χτύπησαν μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία - Νέο πλήγμα στο Ριαζάν που παράγει 17 εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου Ριαζάν και Ίλσκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το διυλιστήριο Ριαζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη, επιφέροντας πλήγμα και προκαλώντας πυρκαγιές κοντά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς επεξεργασίας πετρελαίου.



Η Ουκρανία είχε πλήξει και την περασμένη εβδομάδα αυτό το διυλιστήριο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε ότι το διυλιστήριο Ίλσκι στο Κράσνονταρ βομβαρδίστηκε χθες βράδυ από τις μονάδες του.



Σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν οι Ουκρανοί, το διυλιστήριο στο Ριαζάν, με σχεδιαστική δυναμικότητα 17,1 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας. Παράγει βενζίνη, ντίζελ, καύσιμο για αεροσκάφη, υγραέρια και άλλα προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Το εργοστάσιο παράγει κατά μέσο όρο 840 χιλιάδες τόνους κηροζίνης ετησίως και συμμετέχει στον εφοδιασμό των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του Ρωσικού Στρατού.

Επιπλέον, καταγράφηκε χτύπημα σε στρατιωτικό κέντρο συγκέντρωσης Ρώσων στο κατεχόμενο έδαφος της περιοχής του Ντονέτσκ.


