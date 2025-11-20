Οι Ουκρανοί χτύπησαν μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία - Νέο πλήγμα στο Ριαζάν που παράγει 17 εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο
Οι Ουκρανοί χτύπησαν μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία - Νέο πλήγμα στο Ριαζάν που παράγει 17 εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο
Χτύπημα και στο διυλιστήριο Ίλσκι στο Κράσνονταρ, ενώ επλήγη και στρατιωτικό κέντρο συγκέντρωσης Ρώσων στο Ντονέτσκ
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου Ριαζάν και Ίλσκι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το διυλιστήριο Ριαζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη, επιφέροντας πλήγμα και προκαλώντας πυρκαγιές κοντά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς επεξεργασίας πετρελαίου.
Η Ουκρανία είχε πλήξει και την περασμένη εβδομάδα αυτό το διυλιστήριο.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε ότι το διυλιστήριο Ίλσκι στο Κράσνονταρ βομβαρδίστηκε χθες βράδυ από τις μονάδες του.
Σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν οι Ουκρανοί, το διυλιστήριο στο Ριαζάν, με σχεδιαστική δυναμικότητα 17,1 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας. Παράγει βενζίνη, ντίζελ, καύσιμο για αεροσκάφη, υγραέρια και άλλα προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Το εργοστάσιο παράγει κατά μέσο όρο 840 χιλιάδες τόνους κηροζίνης ετησίως και συμμετέχει στον εφοδιασμό των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του Ρωσικού Στρατού.
Επιπλέον, καταγράφηκε χτύπημα σε στρατιωτικό κέντρο συγκέντρωσης Ρώσων στο κατεχόμενο έδαφος της περιοχής του Ντονέτσκ.
🔥 Another productive night for Ukrainian UAV operators— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025
▪️ The oil refinery in Ryazan was hit, with more than 10 explosions reported. This is already the eighth strike on the facility since the start of the year.
▪️ Electrical substations in the Glushkovsky, Rylsky, and… pic.twitter.com/jcDQjiXb3v
🔥Ilsky Refinery Ablaze— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) November 20, 2025
Overnight Nov19, Ukrainian drones hit the Ilsky refinery in Russia’s Krasnodar region, a key supplier for occupation forces. Explosions echoed across Seversky district; Krasnodar & Gelendzhik airports shut.
At least the 4th strike in 2025
12/20 pic.twitter.com/2JXk9z0sV3
