Τα ερωτικά καμώματα του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης: Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο απάτησε την ομογενή σύντροφό του με νυν εκλεγμένη και... την εγκατέλειψε και αυτή

Η Κονστ τους προέτρεψε να απευθυνθούν απευθείας στον Ντε Μπλάζιο, με αποτέλεσμα η Βαλενθουέλα να κανονίσει γεύμα, στο οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άφησε να εννοηθεί ότι η Κονστ θα ήταν παρούσα. Η Κονστ δεν προσκλήθηκε ποτέ, και εκείνη η συνάντηση φέρεται να αποτέλεσε την απαρχή της σχέσης της δημάρχου του Νότιου Τουσόν με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης.Κι όμως, ο Ντε Μπλάζιο συνέχισε τις δημόσιες εμφανίσεις με την Κονστ. Οι δυο τους είχαν θεαθεί αγκαλιασμένοι σε συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του κινήματος «No Kings» στις 18 Οκτωβρίου, ενώ πηγές σημειώνουν ότι ο χωρισμός τους έγινε ανάμεσα σε εκείνη την ημερομηνία και την ημέρα των εκλογών (4 Νοεμβρίου). Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την Post, η Βαλενθουέλα φέρεται να μιλούσε ανοιχτά στον κύκλο της για τη σχέση της με τον Ντε Μπλάζιο, με αποτέλεσμα τα νέα να κυκλοφορήσουν πολύ γρήγορα...Παρότι ο δεσμός τους φέρεται να έχει πλέον ολοκληρωθεί, πηγές αναφέρουν ότι η Βαλενθουέλα προσπάθησε να τον αναβιώσει, σε αντίθεση με την προσπάθεια του Ντε Μπλάζιο να κρατήσει αποστάσεις. Πρόσωπα του περιβάλλοντος της Βαλενθουέλα εξέφρασαν ανησυχία για την έκταση που πήρε η σχέση τους, ενώ οικογενειακή πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι η δήμαρχος φαινόταν «ανέτοιμη» για τις επιπτώσεις.Σημείωσε επίσης ότι η δημοσιοποίηση της σχέσης οδήγησε παλαιότερα στην αναπαραγωγή ανακριβών πληροφοριών, με τη Βαλενθουέλα να χαρακτηρίζεται «παντρεμένη», κάτι που διέψευσε ο πατέρας του παιδιού της. Ο Μπίλι Πίαρντ δήλωσε: «Η Ροξάνα Βαλενθουέλα είναι η μητέρα της δίχρονης κόρης μου στην Αριζόνα. Δεν είμαστε και δεν υπήρξαμε ποτέ παντρεμένοι και διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία για την ανατροφή της».Ο Ντε Μπλάζιο, πάντως, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης με προσωπικές του σχέσεις. Μετά τον χωρισμό με την ΜακΚρέι (σ.σ. η οποία, πριν τον γάμο τους, δήλωνε ανοιχτά ομοφυλόφιλη) τον είχαν δει σε πολύωρη συντροφιά με άγνωστη γυναίκα σε μπαρ στη Νέα Υόρκη και, λίγες εβδομάδες αργότερα, σε περίπατο με γυναίκα που περιγραφόταν ως παντρεμένη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις…Έχοντας πλέον χωρίσει με την Κονστ και δείχνοντας να μην... ενδίδει περαιτέρω στις ορέξεις της Βαλενθουέλα, ο Ντε Μπλάζιο τηρεί σιγή ιχθύος απέναντι στα δημοσιεύματα και ετοιμάζει το επόμενο πολιτικό του βήμα. Όσο για την προσωπική του ζωή; Προφανώς, δύσκολα μπορεί να μείνει για πολύ μόνος...