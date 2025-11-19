Θρίλερ με τον θάνατο 18χρονης σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Βρέθηκε τυλιγμένη σε κουβέρτα - Ψάχνουν την ετεροθαλή αδελφή της

«Η εναγόμενη έχει ενημερωθεί, μέσω συζητήσεων με τους ερευνητές του FBI και τους δικηγόρους της, ότι ενδέχεται να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον ενός από τα ανήλικα παιδιά της παρούσας υπόθεσης» αναφέρεται στην αίτηση.Η Χάντσον, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών που πρόσφατα παντρεύτηκε τον πατέρα της 18χρονης, ζήτησε να αναβληθεί η διαδικασία μέχρι να «ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα», προειδοποιώντας ότι η κατάθεσή της θα μπορούσε να είναι «επιζήμια» τόσο για την ίδια όσο και για το παιδί της.