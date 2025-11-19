Θρίλερ με τον θάνατο 18χρονης σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Βρέθηκε τυλιγμένη σε κουβέρτα - Ψάχνουν την ετεροθαλή αδελφή της
Θρίλερ με τον θάνατο 18χρονης σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Βρέθηκε τυλιγμένη σε κουβέρτα - Ψάχνουν την ετεροθαλή αδελφή της

Η Άννα Κέπνερ βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα της στις 7 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε μια εξαήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική με την οικογένειά της

Γιώργος Χρήστου
Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου 18χρονης μαζορέτας σε λύκειο της Φλόριντα σε κρουαζιερόπλοιο με τις αρχές να βάζουν στο μικροσκόπιο την ετεροθαλή αδελφή της.

Η Άννα Κέπνερ βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα της στις 7 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε μια εξαήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail μια καμαριέρα βρήκε τη μαθήτρια του λυκείου τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, καλυμμένη με σωσίβια και χωμένη κάτω από ένα κρεβάτι.

Η Άννα Κέπνερ βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα της στις 7 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε μια εξαήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική με την οικογένειά της


Κατά την ίδια πηγή η Άννα είχε πει στα μέλη της οικογένειάς της κατά το δείπνο την προηγούμενη νύχτα ότι δεν αισθανόταν καλά και επέστρεψε στο δωμάτιό της. Όμως την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε στο πρωινό με την οικογένειά της να την ψάχνει απεγνωσμένα στο πλοίο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 4.000 επιβάτες.

Η σορός της Άννας εντοπίστηκε περίπου στις 11 το πρωί της 7ης Νοεμβρίου με το πλοίο να αλλάζει πορεία προς το λιμάνι του Μαϊάμι

Ο ιατροδικαστής ανέφερε ως ώρα θανάτου της Άννας τις 11:17 π.μ. της 7ης Νοεμβρίου χωρίς, όμως, να περιγράφει αιτία θανάτου.

Την υπόθεση χειρίζεται το FBI καθώς η 18χρονη πέθανε σε διεθνή ύδατα, αλλά δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς πέθανε, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πατέρας της, Κρίστοφερ Κέπνερ.

Η Άννα Κέπνερ με την οικογένειά της σε παλαιότερη φωτογραφία


Σε μια επείγουσα αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην κομητεία Brevard, η μητριά της 18χρονης, Σόντελ Χάντσον ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει σε έγγραφα που σχετίζονται με το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της το 2024, επικαλούμενη «εξαιρετικά ευαίσθητες και σοβαρές περιστάσεις».

«Η εναγόμενη έχει ενημερωθεί, μέσω συζητήσεων με τους ερευνητές του FBI και τους δικηγόρους της, ότι ενδέχεται να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον ενός από τα ανήλικα παιδιά της παρούσας υπόθεσης» αναφέρεται στην αίτηση.

Η Χάντσον, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών που πρόσφατα παντρεύτηκε τον πατέρα της 18χρονης, ζήτησε να αναβληθεί η διαδικασία μέχρι να «ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα», προειδοποιώντας ότι η κατάθεσή της θα μπορούσε να είναι «επιζήμια» τόσο για την ίδια όσο και για το παιδί της.

