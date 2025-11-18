Τουλάχιστον 12 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του κολομβιανού στρατού από τον Οκτώβριο
Κολομβία

Τουλάχιστον 12 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του κολομβιανού στρατού από τον Οκτώβριο

Ο πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28  αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανήλικους στην Κολομβία από τον Οκτώβριο, αποκάλυψε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος επικρίνεται έντονα για τις επιχειρήσεις αυτές, που οδήγησαν στον θάνατο εφήβων στρατολογημένων παρά τη θέλησή τους.

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε, στον Αμαζόνιο (νότια), τη 10η Οκτωβρίου.

Υπό πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων -- κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε χθες σε άλλους πέντε ανηλίκους που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό στον νομό Κακετά (νότια) την 1η Οκτωβρίου κι ακόμη έναν την περασμένη Πέμπτη στην Αράουκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Όλοι (οι ανήλικοι) ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.



Η γενική στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα χθες πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για να «επαληθεύσει» αν επίθεση με 19 νεκρούς στη Γουαβιάρε «τηρούσε τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη χρήση» κρατικής βίας «στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης».

Κλείσιμο
Οι επιχειρήσεις είχαν στόχο το EMC, το λεγόμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στη χώρα, το nom de guerre του οποίου είναι Ιβάν Μορδίσκο.

Η εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων συγκαταλέγεται στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία που καταγράφονται τις έξι δεκαετίες πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στον στρατό, αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ.

Ένοπλες οργανώσεις που συνεχίζουν να δρουν στη χώρα στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας ή με δόλο, για να ενισχύσουν τις τάξεις τους, και δεν διστάζουν να τους στέλνουν στη μάχη, τόνιζε η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη (JEP), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), έκτοτε απαγάγεται κατά μέσον όρο ένας ανήλικος κάθε δυο μέρες.

Ενώ δεν απομένει παρά ένας χρόνος ως την ολοκλήρωση της θητείας της, η κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο είναι αντιμέτωπη με την αποτυχία του εγχειρήματος να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.



1 ΣΧΟΛΙΟ

