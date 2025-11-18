Τουλάχιστον 12 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του κολομβιανού στρατού από τον Οκτώβριο

σήμερα

Ενώ δεν απομένει παρά ένας χρόνος ως την ολοκλήρωση της θητείας της, η κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο είναι αντιμέτωπη με την αποτυχία του εγχειρήματος να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.