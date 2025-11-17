Λύθηκε το μυστήριο: Τι πραγματικά ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του, Ντόναλντ
Λύθηκε το μυστήριο: Τι πραγματικά ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του, Ντόναλντ
Την αποκάλυψη έκανε ο μεγαλύτερος αδελφός του, Έρικ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής
Το... μυστήριο που κάλυπτε την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του ως Προέδρου των ΗΠΑ, με το περιβόητο στιγμιότυπο όπου ο μικρότερος γιος του Αμερικανού μεγιστάνα, Μπάρον, πλησίασε και κάτι είπε στο αυτί του απερχόμενου Προέδρου Τζο Μπάιντεν, λύθηκε σήμερα.
Συγκεκριμένα, ο Έρικ Τραμπ ήταν αυτός που αποκάλυψε τι είπε τελικά ο μικρότερος αδελφός του στον απερχόμενο τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ.
Δείτε το βίντεο
Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος τότε φοιτητής είχε πλησιάσει τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τελετής και έδωσε τα χέρια μαζί του και με την απερχόμενη αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου.
Καθώς έδωσε τα χέρια με τον Μπάιντεν, έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του απερχόμενου προέδρου.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν εκείνη την εποχή, με πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται απεγνωσμένα τι του είπε, και άλλους να πιστεύουν ότι ο Μπάρον χρησιμοποίησε τη στιγμή για να ψιθυρίσει κάτι... πολύ άσχημο στο αυτί του Μπάιντεν.
Κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show», ο Έρικ Τραμπ είπε: «Θυμάστε όλο εκείνο το σκηνικό που ο Μπάρον πλησίασε τον Μπάιντεν και τα ΜΜΕ είχαν όλους αυτούς τους “ειδικούς” στην ανάγνωση χειλιών να το αναλύουν, και έλεγαν: “Ο Μπάρον μόλις είπε στον Μπάιντεν να πάει να γαμ@@@”;» είπε ο Έρικ Τραμπ.
Και συνέχισε: «Ένα βράδυ λοιπόν… παίρνω τον Μπάρον τηλέφωνο και του λέω: “Φίλε, για πες, τι είπες πραγματικά;”. Κι εκείνος μου απάντησε -ήταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν μπορώ να το αποδώσω σωστά- αλλά κάτι σαν: “Συγχαρητήρια και καλή σας επιτυχία” -ή κάτι παρόμοιο».
Συνεχίζοντας, ο Έρικ είπε ότι κάποτε συζήτησε για το περιστατικό με τον podcaster και επιχειρηματία Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, λέγοντάς του ότι ο Μπάρον δεν είναι τύπος που προκαλεί αντιπαραθέσεις. «Δεν το έχει μέσα του» είπε. «Είναι καλό παιδί. Μπορεί να το σκέφτεται, μπορεί να το έχει στο μυαλό του, αλλά είναι υπερβολικά ευγενικός για να το πει ανοιχτά», πρόσθεσε. «Ο Μπάρον είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παιδί».
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καθώς ο Μπάρον έκανε τα σχόλια, ο Μπάιντεν είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, το οποίο αντικαταστάθηκε από μια πιο σοβαρή έκφραση μετά τη σύντομη επαφή τους.
Barron shakes hands with Joe Biden and Kamala Harris after the swearing-in ceremony pic.twitter.com/FnbYrRXKju— Charlie Spiering (@charliespiering) January 20, 2025
Μάλιστα, ο Μπάρον Τραμπ χαρακτηρίστηκε τότε ως «πραγματικός κύριος» επειδή έδωσε τα χέρια με τον Μπάιντεν και την Χάρις εκείνη την εποχή.
Η χειρονομία ειρήνης οδήγησε επίσης τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποφασίσουν ότι ο Μπάρον είχε σωστή ανατροφή από τη μητέρα του Μελάνια.
Η χειρονομία ειρήνης οδήγησε επίσης τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποφασίσουν ότι ο Μπάρον είχε σωστή ανατροφή από τη μητέρα του Μελάνια.
