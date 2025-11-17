Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων, ανακοίνωσε η αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Απαγωγή Πυροβολισμοί

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων, ανακοίνωσε η αστυνομία

Ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε όταν αντιστάθηκε στους επιτιθέμενους

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων, ανακοίνωσε η αστυνομία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένοπλοι σκότωσαν ένα μέλος του προσωπικού και απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων νωρίς σήμερα το πρωί στην πολιτεία Κέμπι της Νιγηρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις δυνάμεις ασφαλείας κι έναν αξιωματούχο του σχολείου ότι σκοτώθηκε ο υποδιευθυντής του.

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν γύρω στη 1 π.μ., τοπική ώρα, στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε όταν αντιστάθηκε στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίσθηκε, είπε στο Ρόιτερς ένας εκπαιδευτικός που ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες που απήγαγαν, είπε ο εκπαιδευτικός.

Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ

Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα,
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης