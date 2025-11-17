Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Νεκρός διευθυντής σχολείου σε νέο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον οχήματος στον Λίβανο - Βίντεο
Νεκρός διευθυντής σχολείου σε νέο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον οχήματος στον Λίβανο - Βίντεο
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι σκότωσε έναν πολίτη», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας
Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωποι χθες Κυριακή στον νότιο Λίβανο, θέατρο αέναων πληγμάτων παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (...) εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου, σκότωσε έναν πολίτη», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, πλήγμα ισραηλινού drone σκότωσε τον διευθυντή σχολείου στην περιοχή, τον Μοχάμεντ Σουάιχ.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν αμέσως στις πληροφορίες αυτές.
Νωρίτερα χθες, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον μελών της στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ διαβεβαίωσε από την άλλη ότι δεν στοχοποίησε τους κυανόκρανους «εσκεμμένα».
Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως οχυρά του σιιτικού κινήματος για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών της.
Η FINUL εργάζεται μαζί με τον στρατό του Λιβάνου για να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2024.
Η Χεζμπολάχ θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτή του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό -- κάτι που το σιιτικό κίνημα αρνείται να αποδεχθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones
Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (...) εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου, σκότωσε έναν πολίτη», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مركبة في محيط بلدة المنصوري جنوب لبنان pic.twitter.com/jTaDkj1s7k— غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) November 16, 2025
Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, πλήγμα ισραηλινού drone σκότωσε τον διευθυντή σχολείου στην περιοχή, τον Μοχάμεντ Σουάιχ.
The Western-backed genocidal Zionist regime has just murdered Mohammad Shweikh, the principal of the local school in Al-Mansouri in southern Lebanon. https://t.co/Kim2J9vuyf pic.twitter.com/uZfy9jBxnv— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) November 16, 2025
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν αμέσως στις πληροφορίες αυτές.
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 16, 2025
Mohammad Shweikh, principal of Al-Mansouri Public School, was killed after the Israeli drone strike that hit his car in front of his home in #Al_Mansouri, southern Lebanon.@QudsNen #Lebanon https://t.co/K0DQMzX06q pic.twitter.com/JqJC1i4HqV
Νωρίτερα χθες, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον μελών της στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ διαβεβαίωσε από την άλλη ότι δεν στοχοποίησε τους κυανόκρανους «εσκεμμένα».
Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως οχυρά του σιιτικού κινήματος για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών της.
Η FINUL εργάζεται μαζί με τον στρατό του Λιβάνου για να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2024.
Η Χεζμπολάχ θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτή του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό -- κάτι που το σιιτικό κίνημα αρνείται να αποδεχθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones
Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα