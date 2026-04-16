Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου
Από 1η Οκτωβρίου τα ενοίκια πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, καταργώντας τα μετρητά και ενισχύοντας τη διαφάνεια, με στόχο τον έλεγχο εισοδημάτων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων
Η αγορά ενοικίων περνά σε μια νέα εποχή, όπου η συναλλαγή «στο χέρι» σταδιακά παύει να αποτελεί κανόνα. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταβολής μισθωμάτων σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ακινήτων, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την πλήρη καταγραφή κάθε πληρωμής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το μέτρο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα, μετατίθεται τελικά για την 1η Οκτωβρίου, δίνοντας έναν μεταβατικό χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Μέχρι τότε, οι συναλλαγές μπορούν να συνεχίζονται όπως σήμερα, όμως το νέο καθεστώς είναι πλέον δεδομένο και θα αφορά το σύνολο των μισθώσεων.
Τέλος στα μετρητά στα ενοίκιαΑπό την εφαρμογή του μέτρου και μετά, κάθε πληρωμή ενοικίου θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Η μεταφορά χρημάτων, η πάγια εντολή και το e-banking θα αποτελούν τις βασικές μεθόδους καταβολής, ενώ οι πληρωμές με μετρητά ουσιαστικά παύουν να έχουν φορολογική ισχύ.
Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς διαδικαστική. Στην πράξη, δημιουργεί ένα πλήρως ιχνηλάσιμο σύστημα συναλλαγών, στο οποίο κάθε ενοίκιο καταγράφεται και μπορεί να διασταυρωθεί με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστέςΗ υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή εισάγει νέες υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές της μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να εισπράττουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω αυτών, ενώ οι ενοικιαστές θα οφείλουν να πραγματοποιούν τις πληρωμές μόνο ηλεκτρονικά.
Παράλληλα, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται οικονομικές συνέπειες. Σε περίπτωση που τα ενοίκια συνεχίσουν να καταβάλλονται εκτός τραπεζικού συστήματος, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χάσουν φορολογικά οφέλη, ενώ οι ενοικιαστές κινδυνεύουν να στερηθούν επιδόματα ή άλλες ενισχύσεις που συνδέονται με δηλωμένες μισθώσεις.
Το νέο πλαίσιο ενισχύει έτσι τον έλεγχο, μετατρέποντας την ηλεκτρονική πληρωμή σε βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση των συναλλαγών.
Γιατί δόθηκε παράτασηΗ μετάθεση της εφαρμογής έως τον Οκτώβριο δεν είναι τυχαία. Το νέο σύστημα απαιτεί τεχνικές προσαρμογές, τόσο από πλευράς τραπεζών όσο και από τις ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου. Η ανάγκη αποφυγής προβλημάτων και καθυστερήσεων οδήγησε στην επιλογή ενός μεταβατικού διαστήματος.
Ταυτόχρονα, εκκρεμότητες όπως η πλήρης λειτουργία ψηφιακών μητρώων ακινήτων και η ταυτοποίηση λογαριασμών καθιστούν αναγκαία την προσεκτική εφαρμογή του μέτρου, ώστε να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
