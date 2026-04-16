Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος οδηγός από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές προκάλεσε οδηγός φορτηγού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος οδηγός, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ (Θεσσαλονίκης), που διενήργησαν έλεγχο στον 49χρονο οδηγό του βαρέως οχήματος (ελκυστήρας με επικαθήμενο).

Από το αλκοτέστ που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του προβλεπόμενου ορίου και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας (0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντιστοίχως).
