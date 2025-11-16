Περισσότεροι από 120 τραυματίες σε επεισοδιακή διαδήλωση στο Μεξικό
Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο
Βίαια επεισόδια ξέσπασαν χθες Σάββατο στην πρωτεύουσα του Μεξικού στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα περίπου 100 αστυνομικοί και 20 διαδηλωτές να τραυματιστούν.
Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, που φημιζόταν για τον αγώνα του εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος – και από φορείς της νεολαίας.
Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι κουκουλοφόροι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό και επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος.
Οι αρχές διέταξαν έρευνα σχετικά με καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος δημοσιογράφου της εφημερίδας La Jornada.
Πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως – από τη Μαδαγασκάρη έως τις Φιλιππίνες και το Περού.
«Αυτή είναι μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Βαλεντίνα Ραμίρες. «Είναι μια διεφθαρμένη ναρκοκυβέρνηση που θέλει να υπερασπιστεί τους διεφθαρμένους και τα καρτέλ αντί για τον λαό», είπε αυτή η φοιτήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση.
Προ ημερών, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.
Πειρατικές σημαίες «One Piece» και σομπρέροΑρκετοί διαδηλωτές φορούσαν σομπρέρο που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.
