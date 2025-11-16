Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν δημοσίευσε φωτογραφία με ράμματα στο πρόσωπο μετά την πτώση του στο Πίτσμπουργκ
Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν δημοσίευσε φωτογραφία με ράμματα στο πρόσωπο μετά την πτώση του στο Πίτσμπουργκ
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Πενσιλβάνια τραυματίστηκε στο πρόσωπο ύστερα από επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής – Ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους υποστηρικτές του για τη στήριξη
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν δημοσίευσε το Σάββατο φωτογραφία από την ανάρρωσή του, δύο ημέρες μετά την πτώση, εξαιτίας κρίσης κοιλιακής μαρμαρυγής, κοντά στο σπίτι του στην Πενσιλβάνια, που τον οδήγησε στο νοσοκομείο του Πίτσμπουργκ με τραύμα στο πρόσωπο.
«Είκοσι ράμματα μετά και πλήρης ανάρρωση — είμαι πίσω στο σπίτι», έγραψε ο γερουσιαστής στη λεζάντα της φωτογραφίας οπού φαίνεται μια ραμμένη τομή στο μάγουλό του, κρατώντας ένα παγωμένο καφέ στο χέρι του. τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Πίτσμπουργκ (UPMC) «που με ξανασυναρμολόγησαν», όπως και όσους του έστειλαν ευχές ανάρρωσης. Η ανάρτηση ήρθε δύο ημέρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Φέτερμαν έκανε τον πρωινό του περίπατο κοντά στο σπίτι του στο Μπράντοκ, όταν ένιωσε ξαφνικά ζάλη, κατέρρευσε και χτύπησε στο πρόσωπο. Οι γιατροί διαπίστωσαν αργότερα ότι η πτώση προκλήθηκε από έξαρση κοιλιακής μαρμαρυγής, μιας ακανόνιστης καρδιακής αρρυθμίας που μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή αιφνίδια απώλεια ισορροπίας.
Ο γερουσιαστής παρέμεινε για παρακολούθηση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε ρυθμίσεις της φαρμακευτικής του αγωγής, προτού λάβει εξιτήριο και επιστρέψει στο σπίτι του. Το γραφείο του ανέφερε ότι «είναι καλά» και αναρρώνει μαζί με τη σύζυγό του, Ζιζέλ, και τα παιδιά τους.
Ο ίδιος επιχείρησε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, δηλώνοντας την Πέμπτη: «Αν νομίζατε ότι το πρόσωπό μου έδειχνε άσχημο πριν, περιμένετε να το δείτε τώρα!»
Η φωτογραφία του με τα ράμματα διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, προκαλώντας κύμα συμπάθειας, πολιτικών σχολίων και νέου ενδιαφέροντος για την κατάσταση της υγείας του — ένα ζήτημα που ο Φέτερμαν έχει αντιμετωπίσει ανοιχτά από τότε που υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη Γερουσία το 2022.
Η πρόσφατη πτώση σημειώνεται ενώ ο Φέτερμαν έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες φωνές του Κογκρέσου στη συζήτηση για το κυβερνητικό «shutdown», καθώς αυτή την εβδομάδα διαφοροποιήθηκε από τους περισσότερους Δημοκρατικούς, ψηφίζοντας μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς υπέρ της επαναλειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
20 stitches later and a full recovery, I’m back home with @giselefetterman and the kids.— U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 15, 2025
I’m overwhelmed + profoundly grateful for all the well-wishes.
Truly.
Grateful for @UPMC for the incredible medical care that put me back together.
THANK YOU SO MUCH.
See you back in DC. pic.twitter.com/j81LXZGLBx
