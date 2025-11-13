Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Οικογενειακός πόλεμος αξίας 1,1 εκατ. λιρών στη Βρετανία: Οι τέσσερις διαθήκες, η διαγραφή της ασεβούς κόρης και ο γιος που τα πήρε όλα
Οι κατηγορίες για χειραγώγηση και η απόφαση του δικαστηρίου - «Οι πράξεις σας κατέστρεψαν τη ζωή και το σπίτι μου»
Οι κατηγορίες για χειραγώγηση και η απόφαση του δικαστηρίου - «Οι πράξεις σας κατέστρεψαν τη ζωή και το σπίτι μου»
Μία υπόθεση οικογενειακής διαμάχης για μια περιουσία 1,1 εκατ. λιρών απασχόλησε τα βρετανικά δικαστήρια, με την κόρη της οικογένειας να χάνει τη δικαστική μάχη μετά την αποκλήρωσή της από τη μητέρα της.
Η 94χρονη Ντερβίσε Χαλίλ, η οποία είχε μετακομίσει στο Λονδίνο από την Κύπρο το 1952, άφησε με τη διαθήκη της ολόκληρη την περιουσία στον μεγαλύτερο γιο της, Ντογάν Χαλίλ, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση με τα άλλα δύο παιδιά της.
Σύμφωνα με τον Independent, η 94χρονη, που πέθανε το 2021, συνέταξε τέσσερις διαθήκες μεταξύ 2013 και 2018.
Ενώ αρχικά μοίραζε την περιουσία στα τρία παιδιά της, τελικά αποφάσισε να αφήσει τα πάντα στον 74χρονο Ντογάν, μετά τη ρήξη που είχε προκύψει ανάμεσα σε εκείνον και την κόρη της, την 72χρονη Αϊσέλ Γκεντσάι.
Στο γράμμα, που απευθυνόταν στην Αϊσέλ και στον αδελφό τους Ατίλα, η μητέρα τους έγραφε: «Οι πράξεις σας κατέστρεψαν τη ζωή και το σπίτι μου. Η συμπεριφορά σας προς τον Ντογάν είναι πολύ κακή και ντροπιαστική – από εκείνον είδαμε μόνο καλό».
Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, η Ντερβίσε έθεσε σε εφαρμογή την προειδοποίηση, καθώς συνέταξε νέα διαθήκη αποκλείοντας την Αϊσέλ και τον Ατίλα, ενώ επισύναψε και δεύτερη επιστολή στην οποία ανέφερε ότι «κανένας από τους όρους» του προηγούμενου γράμματος δεν είχε τηρηθεί. «Σας διαγράφω από τη διαθήκη μου», κατέληγε.
Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν πάντα κοντά στη μητέρα της και ότι η απόφαση της 94χρονης «πήγαινε κόντρα σε κάθε οικογενειακό έθιμο και προσδοκία». Δήλωσε ότι ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη για να τη δει και ότι η μητέρα της δεν θα την αποκήρυσσε ποτέ.
Ο δικαστής διαπίστωσε ότι η μητέρα τους επισκέφθηκε μόνη της τη δικηγόρο της, ήταν διαυγής και γνώριζε τι έκανε, τα χειρόγραφα γράμματα του 2015 και του 2018 είχαν γραφτεί εξ ολοκλήρου από την ίδια και πως δεν υπήρξε καμία παρέμβαση του Ντογάν στη σύνταξη της διαθήκης ή των επιστολών.
«Δεν υπήρξε καμία ανεντιμότητα από τον Ντογάν», ανέφερε το δικαστήριο. «Ήταν ένας αφοσιωμένος γιος. Η Αϊσέλ έκανε λανθασμένες κατηγορίες και η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί».
Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι η πεποίθηση της Αϊσέλ πως ο αδελφός τους «την εξαπάτησε» σε προηγούμενη υπόθεση ακινήτου είχε «χρωματίσει την κρίση της» όλα αυτά τα χρόνια.
Με την απόφαση αυτή, η διαθήκη του 2018 παραμένει σε ισχύ και ολόκληρη η περιουσία της Ντερβίσε Χαλίλ περνά οριστικά στον μεγαλύτερο γιο της.
