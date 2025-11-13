Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Φορτηγάκι έπεσε σε αγορά στη Νότια Κορέα - 20 τραυματίες, οι δύο δεν έχουν τις αισθήσεις τους
Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) στην πόλη Μπουτσέο στη Νότια Κορέα όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε αγορά συνεχίζοντας ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα.
Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τουλάχιστον 20 είναι οι τραυματίες με δύο εξ αυτών να μην έχουν τις αισθήσεις τους.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας άνδρας 60 ετών και ανακρίνεται.
Στην περιοχή βρίσκονται δεκάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
