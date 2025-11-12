Ο πρόεδρος της Κολομβίας αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ

Ο Γκουστάβο Πέτρο ζητάει  να τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό

Ο πρόεδρος της Κολομβίας αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ ωσότου τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.





Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα - Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή

Στη φυλακή ο πατέρας Παρθένιος και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών - Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες

Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης