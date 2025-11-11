Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Στον Ισημερινό 300 κρατούμενοι μετάγονται σε νεόδμητη φυλακή υψίστης ασφαλείας - «Το πάρτι τελείωσε»
O πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής προβάλλει για ακόμη μια φορά τη σκληρή του στάση έναντι των συμμοριών που τη λυμαίνονται
Περίπου τριακόσιοι κρατούμενοι, από τους «πιο επικίνδυνους» στον Ισημερινό, μετήχθησαν χθες Δευτέρα σε νεόδμητη φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ντανιέλ Νομπόα, προβάλλοντας για ακόμη μια φορά τη σκληρή του στάση έναντι των συμμοριών που τη λυμαίνονται.
«Το έγκλημα ήθελε να προκαλέσει τον Ισημερινό (...) Σήμερα, ο Ισημερινός απάντησε με πράξεις», διατυμπάνισε μέσω X ο πρόεδρος Νομπόα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες που εικονίζουν κάπου είκοσι κρατούμενους, με πορτοκαλί στολές, τα χέρια δεμένα, τα κεφάλια ξυρισμένα και σκυμμένα, καθιστούς, έχοντας πίσω τους στρατιωτικούς με αυτόματα τουφέκια και καλυμμένα πρόσωπα.
Το σωφρονιστικό κατάστημα, που βαφτίστηκε «Cárcel del Encuentro» («φυλακή της αναμέτρησης»), βρίσκεται στη Χούντας δελ Πασίφικο, στην επαρχία Σάντα Ελένα (δυτικά).
Με χωρητικότητα 800 θέσεων, είναι μια από τις δυο φυλακές που είχε υποσχεθεί πως θα ανεγερθούν ο πρόεδρος Νομπόα, κατ’ εικόνα της πελώριας φυλακής που οικοδομήθηκε κατ’ εντολή του ομολόγου του στο Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, εν ονόματι του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.
Σε δεύτερο μήνυμά του, ο πρόεδρος του Ισημερινού ανάρτησε φωτογραφία με μαλλιά προφανώς κρατουμένων στο πάτωμα και λεζάντα το όνομα της φυλακής και την ημερομηνία, σχολιάζοντας: «θα αρχίσουν την κλάψα...»
«Το πάρτι τέλειωσε», πέταξε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.
Ο κ. Νομπόα, στην εξουσία από το 2023, επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν τις πολλές παρεκτροπές των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο πλαίσιο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επέβαλε η κυβέρνησή του.
Η μεταγωγή 300 κρατουμένων ανακοινώθηκε την επομένη νέας σφαγής σε φυλακή στη Ματσάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αρχές σκοτώθηκαν 31 έγκλειστοι.
Οι φυλακές του Ισημερινού μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών, οι οποίες ανταγωνίζονται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών κι εμπλέκονται σε ατελείωτες συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.
