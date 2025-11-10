Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη στιγμή που ένα μικρό αεροσκάφος πέφτει και συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα, ενώ η επιχείρηση πλέον περιορίζεται στην ανάκτηση του αεροσκάφους.
Όπως αναφέρει το Associated Press, to αεροπλάνο - που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας λόγω του τυφώνα Μελίσα- συνετρίβη σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.
WATCH: Small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashes into small lake at Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word on casualties. pic.twitter.com/iV2RG53RlQ— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 10, 2025
