Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
βίντεο Φλόριντα ΗΠΑ Συντριβή αεροσκάφους

Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα

Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο  από τη στιγμή που ένα μικρό αεροσκάφος πέφτει και συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα των ΗΠΑ

Δείτε το βίντεο


Όπως αναφέρει το Associated Press, to αεροπλάνο - που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας λόγω του τυφώνα Μελίσα- συνετρίβη σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα, ενώ η επιχείρηση πλέον περιορίζεται στην ανάκτηση του αεροσκάφους.


Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης