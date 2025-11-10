Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η Ιταλία από μαύρο πρόβατο υποδεικνύει την πορεία πλεύσης στην Ευρώπη, λέει η Μελόνι
Πρόθεση της Ιταλίδας πρωθυπουργού να εξαντλήσει την πενταετία ακόμη και αν καταψηφιστούν σε δημοψήφισμα την άνοιξη οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη
Μέσα σε τρία χρόνια αποκαταστήσαμε την εικόνα του έθνους μας, ήμασταν το μαύρο πρόβατο και τώρα μπορούμε να υποδείξουμε την πορεία πλεύσης στην Ευρώπη, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάρι ενόψει των τοπικών περιφερειακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σε δυο εβδομάδες, η πρωθυπουργός πρόσθεσε:
«Θυμάμαι πως έλεγαν ότι δεν θα καταφέρναμε ποτέ να κυβερνήσουμε το έθνος, ή ότι θα διαρκούσαμε λιγότερο από έξι μήνες. Σήμερα είμαστε η τρίτη μακροβιότερη κυβέρνηση της Ιταλίας σε σύνολο 68. Και πριν από τρεις ημέρες, οι Financial Times έγραψαν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από τη χώρα μας».
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εννοεί να εξαντλήσει την πενταετία της παρούσας Βουλής και ότι στη συνέχεια θα κριθεί για το έργο της από τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση που οι Ιταλοί την ερχόμενη άνοιξη δεν επικυρώσουν -μέσω του σχετικού δημοψηφίσματος- τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης που εγκρίθηκε πρόσφατα από το κοινοβούλιο, η ίδια δεν εννοεί να παραιτηθεί.
«Την Μελόνι έχουν δικαίωμα να την στείλουν σπίτι της μόνον οι Ιταλοί. Είναι κάτι στο οποίο η Αριστερά δεν είναι συνηθισμένη, είναι η δημοκρατία», κατέληξε η Μελόνι.
