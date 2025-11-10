Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε βίντεο
Χαβάη Ηφαίστειο Λάβα

Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε βίντεο

Πρόκειται για το 36ο επεισόδιο από τον περασμένο Δεκέμβριο – Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε βίντεο
Πάνω από 330 μέτρα από το κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη τινάζεται η λάβα, σχηματίζοντας εντυπωσιακούς πίδακες.

Το ηφαίστειο, που είναι ένα από τα πλέον ενεργά στον κόσμο, εξερράγη την Κυριακή.

Δείτε live βίντεο:

Hawaii volcano LIVE: Eruption from Kilauea

[V1cam] Kīlauea volcano, Hawaii (west Halemaʻumaʻu crater)


🌎 LIVE Kilauea Volcano New Eruption!

Kilauea lava overflow. November 8, 2025

Κλείσιμο
Lava pours from Kilauea volcano | 9 News Australia

Το επεισόδιο κράτησε πέντε ώρες, με συνεχόμενη ροή λάβας που κατά διαστήματα ήταν σε ύψος 300 και πλέον μέτρων. Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η έκρηξη έχει πλέον περιοριστεί.

Είναι το 36ο περιστατικό που καταγράφεται από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.

Δεν απειλούνται άμεσα από τη λάβα κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές προειδοποιούν, ωστόσο, για την τέφρα και τα ηφαιστειακά αέρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα.


