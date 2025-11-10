Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε βίντεο
Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε βίντεο
Πρόκειται για το 36ο επεισόδιο από τον περασμένο Δεκέμβριο – Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές
Πάνω από 330 μέτρα από το κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη τινάζεται η λάβα, σχηματίζοντας εντυπωσιακούς πίδακες.
Το ηφαίστειο, που είναι ένα από τα πλέον ενεργά στον κόσμο, εξερράγη την Κυριακή.
Δείτε live βίντεο:
Το επεισόδιο κράτησε πέντε ώρες, με συνεχόμενη ροή λάβας που κατά διαστήματα ήταν σε ύψος 300 και πλέον μέτρων. Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η έκρηξη έχει πλέον περιοριστεί.
Είναι το 36ο περιστατικό που καταγράφεται από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
Δεν απειλούνται άμεσα από τη λάβα κατοικημένες περιοχές.
Οι Αρχές προειδοποιούν, ωστόσο, για την τέφρα και τα ηφαιστειακά αέρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα.
