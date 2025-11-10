Συναγερμός στο Βέλγιο από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο
Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε - Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν απόψε πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ του Βελγίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie.
Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόσθεσε.
Το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες.
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί πρόσφατα αρκετές φορές στο Βέλγιο, συμπεριλαμβανομένης της βελγικής στρατιωτικής βάσης Kleine-Brogel, η οποία χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η αεροπορική βάση είναι μία από τις τοποθεσίες στην Ευρώπη όπου αποθηκεύονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Η κυκλοφορία στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης είχε επίσης προσωρινά διακοπεί πρόσφατα λόγω θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Την περασμένη εβδομάδα, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Bundeswehr υποστήριζε το Βέλγιο στην άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Βέλγιο είχε ζητήσει την υποστήριξη.
