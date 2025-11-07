ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βέλγιο: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω drone

Η διακοπή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση drone και στις Βρυξέλλες

2 ΣΧΟΛΙΑ
Το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο έχει σταματήσει προσωρινά τις πτήσεις του για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα λόγω της εμφάνισης ενός drone, σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Η διακοπή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση drone και στις Βρυξέλλες, που ανάγκασε την εκτροπή πολλών εισερχόμενων αεροσκαφών και την ακινητοποίηση ορισμένων που επρόκειτο να απογειωθούν.

Η εμφάνιση drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχει προκαλέσει σημαντικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Οι αρχές σε ορισμένες χώρες έχουν συνδέσει τη Ρωσία με τα περιστατικά, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος της εκστρατείας «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας κατά της Ευρώπης.


2 ΣΧΟΛΙΑ

