Βέλγιο: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω drone
Βέλγιο: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω drone
Η διακοπή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση drone και στις Βρυξέλλες
Το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο έχει σταματήσει προσωρινά τις πτήσεις του για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα λόγω της εμφάνισης ενός drone, σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.
Η διακοπή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση drone και στις Βρυξέλλες, που ανάγκασε την εκτροπή πολλών εισερχόμενων αεροσκαφών και την ακινητοποίηση ορισμένων που επρόκειτο να απογειωθούν.
Η εμφάνιση drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχει προκαλέσει σημαντικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Οι αρχές σε ορισμένες χώρες έχουν συνδέσει τη Ρωσία με τα περιστατικά, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος της εκστρατείας «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας κατά της Ευρώπης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Η διακοπή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση drone και στις Βρυξέλλες, που ανάγκασε την εκτροπή πολλών εισερχόμενων αεροσκαφών και την ακινητοποίηση ορισμένων που επρόκειτο να απογειωθούν.
Η εμφάνιση drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχει προκαλέσει σημαντικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Οι αρχές σε ορισμένες χώρες έχουν συνδέσει τη Ρωσία με τα περιστατικά, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος της εκστρατείας «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας κατά της Ευρώπης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα