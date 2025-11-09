Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Το Ισραήλ παρέλαβε λείψανα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014
Σύμφωνα με την Χαμάς πρόκειται για τον Χαντάρ Γκόλντιν - Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, αυτή θα είναι η 24η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς από τις 28 που έχει δεσμευτεί να επιστρέψει, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου, που σύμφωνα με τη Χαμάς είναι ο Ισραηλινός στρατιώτης Χαντάρ Γκόλντιν που σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014.
Τα λείψανα παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Θα μεταφερθούν στο Ισραήλ όπου θα εξεταστούν από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής ώστε να γίνει η ταυτοποίηση, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Aυτή θα είναι η 24η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς από τις 28 που έχει δεσμευτεί να επιστρέψει, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
Το Σάββατο κυκλοφορούσαν φήμες, αφού μεταδόθηκε ένα βίντεο που δείχνει ενόπλους της Χαμάς, συνοδευόμενους από μέλη του Ερυθρού Σταυρού, να μπαίνουν σε μια σήραγγα, στη Γάζα, για να βγάλουν μια σορό. Αμέσως μετά, πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έδωσε την άδεια σε αυτά τα μέλη της Χαμάς και τον Ερυθρό Σταυρό να κάνουν έρευνες σε μια σήραγγα, στην πόλη της Ράφα, που σήμερα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.
Ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε το βράδυ με την οικογένεια του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν.
Νωρίτερα σήμερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι επρόκειτο να παραδώσουν τη σορό «του αξιωματικού Χαντάρ Γκόλντιν, που βρέθηκε χθες σε μια σήραγγα» στη Ράφα. Ο στρατός από την πλευρά του επιβεβαίωσε αργότερα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό ένα φέρετρο που περιείχε τη σορό ενός ομήρου.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Χαντάρ Γκόλντιν ήταν 23 ετών όταν σκοτώθηκε, την 1η Αυγούστου 2014, κατά τη διάρκεια μιας αναγνωριστικής αποστολής σε μια σήραγγα κοντά στη Ράφα, στον προηγούμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. «Τρομοκράτες που βγήκαν από μια σήραγγα» επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς στρατιώτες, σκότωσαν τον Γκόλντιν και «έσυραν τη σορό του μέσα στη σήραγγα» είπε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.
Η επιστροφή της σορού του «έπειτα από 11 χρόνια αναμονής (…) θα στείλει το μήνυμα ότι η δέσμευση του Ισραήλ να μην αφήνει πίσω κανέναν στρατιώτη του, παραμένει απαρασάλευτη» σημείωσε ο Ισραηλινός χρονικογράφος Άμος Χάρελ στην εφημερίδα Haaretz.
Τον περασμένο Ιανουάριο ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε από τη Γάζα στο Ισραήλ τη σορό του στρατιώτη Ορόν Σαούλ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 20 Ιουλίου 2014, σε ηλικία 21 ετών, από έκρηξη στο στρατιωτικό όχημα όπου βρισκόταν κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας.
Aργά το βράδυ της Κυριακής επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό ότι η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014.
«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
