Το Ισραήλ παρέλαβε λείψανα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014

Σύμφωνα με την Χαμάς πρόκειται για τον Χαντάρ Γκόλντιν - Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, αυτή θα είναι η 24η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς από τις 28 που έχει δεσμευτεί να επιστρέψει, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

