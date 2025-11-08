ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ντόναλντ Τραμπ Shutdown ΗΠΑ Κονδύλια

Ο Τραμπ προτείνει να δοθούν χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη απευθείας στους πολίτες εν μέσω shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας

Ο Τραμπ προτείνει να δοθούν χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη απευθείας στους πολίτες εν μέσω shutdown
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ένας πιθανός συμβιβασμός, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παροτρύνοντας τους Ρεπουμπλικάνους να ανακατευθύνουν τα ομοσπονδιακά χρήματα τα οποία επί του παρόντος πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας υπό το νομοσχέδιο Affordable Care Act, ώστε αυτά να φτάσουν απευθείας στους δικαιούχους.

«Προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επί του παρόντος λαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες που απλά ρουφούν χρήματα, διασώζοντας το κακό πρόγραμμα Healthcare μέσω του ObamaCare, αυτά να σταλούν απευθείας στους ανθρώπους ώστε να μπορούν να αγοράσουν από μόνοι τους καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να περισσέψουν χρήματα», έγραψε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

