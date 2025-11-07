Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει ειρήνη, αλλά δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα

Το Ιράν απορρίπτει διαρκώς το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αμυντικές ικανότητές του και την εγκατάλειψη εμπλουτισμού ουρανίου, τα οποία θέτει ως όρους ο Τραμπ για να προχωρήσει σε άρση κυρώσεων