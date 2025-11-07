Αναταράξεις στο Κρεμλίνο: Δυσαρεστημένος με Λαβρόφ ο Πούτιν μετά την ακύρωση του ραντεβού με Τραμπ, γράφουν ρωσικά μέσα

Η απουσία του Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και η αντικατάστασή του από την κεφαλή της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20, φούντωσε τα σενάρια - Δεν υπάρχει θέμα, λέει το Κρεμλίνο