Λυσσασμένος κάστορας δάγκωσε 8χρονο ενώ ψάρευε με την οικογένειά του σε λίμνη στο Νιού Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (3/5) στη λίμνη Χένρι του Νιού Τζέρσεϊ, όταν ένας λυσσασμένος κάστορας επιτέθηκε και δάγκωσε έναν 8χρονο την ώρα που ψάρευε με την οικογένειά του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο κάστορας κατευθύνεται προς τον ανήλικο και του επιτίθεται. Το παιδί προσπαθεί να απομακρυνθεί, όμως σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος. Μόλις η οικογένεια του 8χρονου αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, σπεύδει να τον βοηθήσει. Ένα μέλος της οικογένειας κλωτσάει το ζώο, επιχειρώντας να το απομακρύνει, αλλά ο κάστορας προλαβαίνει και τον δαγκώνει στο πόδι.

Η οικογένεια του αγοριού κατάφερε να τον βγάλει από το νερό και στη συνέχεια ο 8χρονος πετάει τον κάστορα πίσω στο νερό. Ταυτόχρονα, δύο σκυλιά φαίνονται να γαβγίζουν στον κάστορα, με το ένα μάλιστα να μπαίνει στο νερό προσπαθώντας να τον απωθήσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «το παιδί άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, αλλά σκόνταψε. Το ζώο δάγκωσε το παιδί στο πάνω μέρος του μηρού και συνέχισε να του επιτίθεται».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα αρκετοί άνθρωποι φέρεται να δέχθηκαν επίθεση και δαγκώθηκαν από έναν κάστορα στη λίμνη Χένρι. Όσοι δαγκώθηκαν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ όποιος ήρθε σε επαφή με το ζώο καλείται να ενημερώσει αμέσως το Τμήμα Υγείας του Δήμου Μαχουά και να υποβληθεί σε ιατρική περίθαλψη.

Η Αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τον αριθμό των ατόμων που δαγκώθηκαν ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.
