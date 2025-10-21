Στις καλένδες παραπέμπεται το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία: Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση στο άμεσο μέλλον, λένε Ουάσινγκτον και Μόσχα