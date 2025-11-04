Ουάσινγκτον: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» λόγω ζητήματος ασφαλείας - Δείτε βίντεο
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις
Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.
Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 4, 2025
Update Reagan National Airport is completely closed down not letting flights depart or arrive after a bomb threat aboard a united Airlines flight number (#UAL512) the plane departed from Houston and was headed to DC at the Reagan international airport.… pic.twitter.com/yoEZ8PMO5y
