Ουάσινγκτον: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» λόγω ζητήματος ασφαλείας - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουάσιγκτον αεροδρομιο ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.


