Υπό κράτηση η κορυφαία νομική σύμβουλος του στρατού του Ισραήλ για διαρροή βίντεο που κατέγραφε κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου
Στην επιστολή της παραίτησής της η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου»
Σε βάρος της Τόμερ-Γεσουσάλμι, η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή, υπάρχουν υποψίες ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή. Στην επιστολή της παραίτησής της φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».
The IDF’s top lawyer, Major General Yifat Tomer-Yerushalmi, is suspected of leaking the video of Israeli soldiers abusing a Palestinian terrorist at the Sde Teiman detention facility. It’s hard to overstate just how big a deal this is, but it also requires a recap of events from… pic.twitter.com/iNuJLeJ93H— Amit Segal (@AmitSegal) October 30, 2025
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας τέθηκε υπό κράτηση και ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Το βίντεο απεικονίζει στρατιώτες που φέρονται να κακοποιούν τον κρατούμενο, κατηγορούμενο πως είναι μέλος της Χαμάς, στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024. Ο ξυλοδαρμός του ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο. Ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.
BREAKING: Israel’s Top Army Lawyer Yifat Tomer-Yerushalmi Found Alive Near Tel Aviv Beach After Suicide Fears - She Recently Resigned After Leaking Video of Soldiers Gang-R@ping a Palestinian Prisoner at Sde Teiman Detention Facility. Benjamin Netanyahu Said the Leak Had Caused… pic.twitter.com/a4kBywn1FV— MAGAgeddon (@MAGAgeddon) November 2, 2025
Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων για το επεισόδιο. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε χθες την αποκάλυψη του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times of Israel.
