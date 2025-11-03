Υπό κράτηση η κορυφαία νομική σύμβουλος του στρατού του Ισραήλ για διαρροή βίντεο που κατέγραφε κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου
Υπό κράτηση η κορυφαία νομική σύμβουλος του στρατού του Ισραήλ για διαρροή βίντεο που κατέγραφε κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου

Στην επιστολή της παραίτησής της η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου»

Υπό κράτηση τέθηκε η ως την Παρασκευή κορυφαία νομικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι, στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή τον Αύγουστο του 2024 βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου, αποκάλυψε η εφημερίδα Times of Israel.

Σε βάρος της Τόμερ-Γεσουσάλμι, η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή, υπάρχουν υποψίες ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή. Στην επιστολή της παραίτησής της φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».



Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας τέθηκε υπό κράτηση και ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το βίντεο απεικονίζει στρατιώτες που φέρονται να κακοποιούν τον κρατούμενο, κατηγορούμενο πως είναι μέλος της Χαμάς, στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024. Ο ξυλοδαρμός του ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο. Ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.



Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων για το επεισόδιο. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε χθες την αποκάλυψη του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times of Israel.

