Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία - Οι δυνάμεις του Κιέβου χτύπησαν πετρελαϊκό λιμάνι

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ειδικές δυνάμεις στην Πόκροφσκ

Στις αρχές Αυγούστου, το Βερολίνο είχε αναγγείλει την προσεχή παράδοση δυο επιπλέον συστοιχιών Patriot στην Ουκρανία - επιπλέον των τριών που παραδόθηκαν από τη Γερμανία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2022 - και άλλων στοιχείων αυτών των συστημάτων σε «δυο ως τρεις» μήνες.Σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, το Κίεβο εξαπολύει επίσης επιδρομές με drones στη Ρωσία, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές πετρελαίου και αερίου, για να πλήξει τον ενεργειακό τομέα, που χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.Επιδρομή χθες το πρωί στο ρωσικό λιμάνι Τουάψε στην Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ζημιές σε δυο πλοία και υποδομές πετρελαϊκού τερματικού σταθμού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.Κατά τις τοπικές αρχές, η επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιές, τις οποίες κατέσβεσαν πυροσβέστες.Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας SBU είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι πέντε πλήγματα drones προκάλεσαν ιδίως πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως καταστράφηκαν 164 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.Παράλληλα ο ρωσικός στρατός, που έχει αριθμητικό πλεονέκτημα κι είναι καλύτερα εξοπλισμένος, συνεχίζει εδώ και μήνες να πιέζει στα μέτωπα και κερδίζει εδάφη με αργό ρυθμό σε κάποιους τομείς του, παρότι, κατά την άλλη πλευρά, υφίσταται βαριές απώλειες.Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ο πλήρης έλεγχος της οποίας είναι προτεραιότητα για το Κρεμλίνο, η πίεση αυξήθηκε πολύ τα προηγούμενα 24ωρα στην πόλη-οχυρό Πόκροφσκ.Το Κίεβο διαβεβαίωσε προχθές Σάββατο πως βρίσκεται σε εξέλιξη «περίπλοκη» επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων, για να εκδιωχθούν ρωσικά στρατεύματα που έχουν μπει στην πόλη.Στο καθημερινό διάγγελμά του ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε χθες βράδυ πως υπήρξαν «αποτελέσματα» όσον αφορά την «καταστροφή των δυνάμεων κατοχής» στον τομέα της Πόκροφσκ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός στον δικό του ημερήσιο απολογισμό ανέφερε ότι «η καταστροφή» των ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται στην Πόκροφσκ, ειδικά στον τομέα του σιδηροδρομικού σταθμού, στο κέντρο της.Στρατιωτικοί παρατηρητές προειδοποιούν πως η Πόκροφσκ και η γειτονική Μίρνοχραντ - 100.000 κάτοικοι πριν από την εισβολή του 2022 - προσεχώς θα περικυκλωθούν και θα καταληφθούν από ρωσικά στρατεύματα.Από το 2023, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν κυριεύσει αρκετά ουκρανικά οχυρά στην περιοχή (Μπαχμούτ, Αβντιίφκα, Βουχλεντάρ), έπειτα από πολύμηνες πολυαίμακτες μάχες, που μετέτρεψαν τις πόλεις αυτές σε ερείπια.