Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί από την έκρηξη νάρκης σε δάσος της περιφέρειας Ζιτόμιρ
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε νάρκη, χθες Παρασκευή, σε δάσος της περιφέρειας Ζιτόμιρ στη βόρεια Ουκρανία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε παραμεθόρια περιοχή, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όταν το αυτοκίνητο εισήλθε σε ναρκοθετημένη ζώνη, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική αστυνομία.

Πέντε άνδρες ηλικίας 19 έως 65 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα συντρίμμια του οχήματος και μια πινακίδα σε δέντρο η οποία προειδοποιεί για τις νάρκες που βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα έκοβαν ξύλα στο δάσος, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία – από όπου ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Υπό τον φόβο εισβολής περισσότερων ρωσικών δυνάμεων από τον βορρά, οι ουκρανικές αρχές έχουν ναρκοθετήσει τμήματα παραμεθόριων περιοχών.

Σε ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε σε κοντινό δάσος, ένας άνδρας τραυματίστηκε επίσης από έκρηξη νάρκης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην αψηφούν τις προειδοποιητικές πινακίδες, υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται να πλησιάσουν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε άλλες περιοχές της ουκρανικής επικράτειας. Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σκοτώθηκε μια 85χρονη και δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών αρχών.

