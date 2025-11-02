Πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία

Πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones

Το συγκεκριμένο λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και διυλιστήριο της Rosneft, που έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη φέτος στο στόχαστρο ουκρανικών drones

Πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και ζημιές σε ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

H περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει κινητοποιηθεί για την «αναχαίτιση UAV» στην περιοχή του Τουάπσε. «Συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές και ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα».



Το συγκεκριμένο λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και διυλιστήριο της Rosneft, που έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη φέτος στο στόχαστρο ουκρανικών drones.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, δεξαμενών και αγωγών προκειμένου να πλήξει τον εφοδιασμό των στρατευμάτων της Μόσχας με καύσιμα και να αυξήσει το κόστος διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, εν είδει αντιποίνων για τα ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ενημέρωσε επίσης πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών drones, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές στην κοινότητα Σοσνόβι, στα περίχωρα του Τουάπσε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισε.




Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης