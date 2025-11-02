Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
Πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
Το συγκεκριμένο λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και διυλιστήριο της Rosneft, που έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη φέτος στο στόχαστρο ουκρανικών drones
Το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και ζημιές σε ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
H περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει κινητοποιηθεί για την «αναχαίτιση UAV» στην περιοχή του Τουάπσε. «Συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές και ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα».
Το συγκεκριμένο λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και διυλιστήριο της Rosneft, που έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη φέτος στο στόχαστρο ουκρανικών drones.
Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, δεξαμενών και αγωγών προκειμένου να πλήξει τον εφοδιασμό των στρατευμάτων της Μόσχας με καύσιμα και να αυξήσει το κόστος διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, εν είδει αντιποίνων για τα ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ενημέρωσε επίσης πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών drones, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές στην κοινότητα Σοσνόβι, στα περίχωρα του Τουάπσε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισε.
Very big fire in Tuapse ✌️ pic.twitter.com/deNFT2S5kI— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 1, 2025
