Τραγωδία στις ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα
Ανάμεσά τους και πατέρας με την 17χρονη κόρη του - Οι ορειβάτες επιχειρούσαν ανάβαση στην κορυφή Τσίμα Βερτάνα όταν παρασύρθηκαν από τον όγκο του χιονιού
Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές.
Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να ανέβουν στην κορυφή Τσίμα Βερτάνα, στην οροσειρά Όρτλερ, κοντά στο χωριό Σόλντα. Καθώς πλησίαζαν την κορυφή, η χιονοστιβάδα τους αιφνιδίασε και τους παρέσυρε.
Ο όγκος χιονιού και πάγου σάρωσε δύο διαφορετικές ομάδες ορειβατών που ήταν δεμένοι με σχοινιά. Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας εντοπίστηκαν το Σάββατο, ενώ τα σώματα των δύο άλλων θυμάτων – ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του – ανασύρθηκαν την Κυριακή.
Δύο ακόμη ορειβάτες κατάφεραν να γλιτώσουν χωρίς τραυματισμούς.
Το ορεινό συγκρότημα του Όρτλερ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους πεζοπόρους και αναρριχητές, όμως οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν συχνά απρόβλεπτες και επικίνδυνες.
🔵#Valanga sull'#Ortles: 3 vittime. Dopo la notte riprendono le ricerche dei 2 #dispersi con l'elicottero e i droni; altre 2 persone si sono salvate e hanno dato l'allarme. Gli scialpinisti tedeschi erano vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Foto @cnsas_official pic.twitter.com/OYh8Hv59gQ— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2025
