Για νέα νυχτερινή επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, μιλούν οι Παλαιστίνιοι - Αναφορές για δύο νεκρούς

ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Επίθεση Παλαιστίνη Νεκροί

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και που άφησε ανεπίλυτα ακανθώδη ζητήματα, δοκιμάζεται από περιοδικά ξεσπάσματα βίας 

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας για τρίτη ημέρα χθες βράδυ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, σε μια δοκιμασία για την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό, ενώ έναν άλλον τον πυροβόλησαν και σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, όπως μετέδωσε σήμερα το WAFA. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί σε προηγούμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και που άφησε ανεπίλυτα ακανθώδη ζητήματα όπως αυτό του αφοπλισμού της Χαμάς και το χρονοδιάγραμμα για την ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας, δοκιμάζεται από περιοδικά ξεσπάσματα βίας από τότε που τέθηκε σε ισχύ πριν από τρεις εβδομάδες.

Μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, το Ισραήλ προχώρησε σε αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, στοίχισαν τη ζωή σε 104 ανθρώπους. Το Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι διατηρεί τη δέσμευσή του στην εκεχειρία, παρά τα αντίποινα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση από ενόπλους σε έδαφος εντός της «κίτρινης γραμμής» όπου τα στρατεύματά του αποσύρθηκαν με βάση την ανακωχή. Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς αρνείται την κατηγορία.

Παράλληλα, η Χαμάς παρέδωσε χθες τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η Χαμάς άφησε ελεύθερους όλους τους ομήρους που ήταν ζωντανοί και κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατούμενους, ενώ το Ισραήλ συμφώνησε να αποσύρει τα στρατεύματά του, να σταματήσει την επίθεσή του και να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τα λείψανα και των 28 ομήρων που δεν βρίσκονται εν ζωή με αντάλλαγμα 360 Παλαιστινίους μαχητές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Μετά τη χθεσινή απελευθέρωση, έχει παραδώσει τουλάχιστον 17 σορούς.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σοροί των υπόλοιπων ομήρων. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει την εκεχειρία καθυστερώντας την παράδοση των σορών.


