Το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα 30 σορούς Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα με τα λείψανα δύο ομήρων
Σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 15 Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας
Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ τις σορούς 30 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα προς τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων που επιστράφηκαν χθες από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό πρακτορείο το νοσοκομείο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
«Οι σοροί 30 Παλαιστίνιων κρατουμένων παρελήφθησαν, από την ισραηλινή πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», δήλωσε το νοσοκομείο, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις.
Συνολικά, σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 15 Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.
Από εκείνη την ημερομηνία, η Χαμάς έχει επίσης παραδώσει τα λείψανα δύο μη Ισραηλινών ομήρων, ενός Ταϊλανδού και ενός Νεπαλέζου.
Ειδήσεις σήμερα:
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
