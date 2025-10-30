Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Γυμνιστές γδύθηκαν σε λάθος ακτή και συνελήφθησαν στη Φλόριντα
Γυμνιστές γδύθηκαν σε λάθος ακτή και συνελήφθησαν στη Φλόριντα
Οι γυμνιστές βρέθηκαν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την παραλία όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός - Στη Φλόριντα η καταδίκη για γυμνισμό συνεπάγεται με πρόστιμο και φυλάκιση μέχρι ένα έτος
Ομάδα γυμνιστών συνελήφθη στη Φλόριντα αφού έβγαλαν τα ρούχα τους σε λάθος παραλία.
Οι έξι παραθεριστές από το γραφείο του σερίφη της κομητείας St Lucie, αφού το τμήμα έλαβε πολλές καταγγελίες για τους γυμνιστές, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι γυμνιστές περιφέρονταν κοντά στην περιοχή Little Mud, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,5 χιλιόμετρο βόρεια της παραλίας Blind Creek, όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός.
Οι Ντάνιελ Χάρισον, Ντόναλντ Ναπ, Γκετάν Λάμπερτ, Στίβεν Μαρχένκε, Έλμερ Κουάντ και Νίκολας Ράμος, κατηγορούνται για έκθεση των γεννητικών τους οργάνων, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.
Η παραλία για γυμνιστές είναι κλειστή αυτό τον καιρό και αν και οι Αρχές αναγνώρισαν ότι «μπορεί να προκαλεί προσωρινή ταλαιπωρία στους λουόμενους», δεν επιτρέπουν τον γυμνισμό σε μη καθορισμένους δημόσιους χώρους.
Γυμνιστές που διαμαρτύρονται για τα έργα στην Blind Creek έχουν αιτηθεί επανειλημμένα να τους δοθεί χώρος στα βόρεια της παραλίας, ωστόσο οι κάτοικοι αντιδρούν.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αστυνομία επιτηρεί την περιοχή με αυξημένες πεζές περιπολίες ενώ έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στις ζώνες όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός.
«Οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τις διατάξεις που σχετίζονται με την παραλία Blind Creek, Υπενθυμίζεται στους επισκέπτες να παραμένουν εντός των ορίων όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός και να καλύπτονται πριν φύγουν από αυτές τις περιοχές ή εισέλθουν σε χώρους στάθμευσης και δημόσιους χώρους», σύμφωνα με τις Αρχές.
Παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες, ορισμένοι ντόπιοι δηλώνουν ότι δεν κατανοούν τα αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των γυμνιστών. «Νιώθω άσχημα για αυτούς. Μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί να θεωρείς προσβλητικό το γεγονός ότι κάποιος είναι γυμνός; Το ερώτημα είναι ποιος είναι εκεί έξω για να υποβάλει την καταγγελία», δήλωσε ο Άντι, ένας λουόμενος, στο CBS 12.
Ωστόσο, λουόμενοι στην παραλία Little Mud Creek, που δεν είναι γυμνιστών, δήλωσαν ότι περιμένουν από τους άλλους να καλύπτονται στην περιοχή. «Μπορεί να υπάρχουν οικογένειες εδώ και στην πραγματικότητα, η πινακίδα λέει ότι πρέπει να είσαι ντυμένος ή να φοράς μαγιό», είπε ένας λουόμενος.
Η έκθεση των γεννητικών οργάνων στην πολιτεία της Φλόριντα είναι πλημμέλημα και σε περίπτωση καταδίκης, οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και πρόστιμο 1.000 δολαρίων.
Οι έξι παραθεριστές από το γραφείο του σερίφη της κομητείας St Lucie, αφού το τμήμα έλαβε πολλές καταγγελίες για τους γυμνιστές, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι γυμνιστές περιφέρονταν κοντά στην περιοχή Little Mud, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,5 χιλιόμετρο βόρεια της παραλίας Blind Creek, όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός.
Οι Ντάνιελ Χάρισον, Ντόναλντ Ναπ, Γκετάν Λάμπερτ, Στίβεν Μαρχένκε, Έλμερ Κουάντ και Νίκολας Ράμος, κατηγορούνται για έκθεση των γεννητικών τους οργάνων, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.
Η παραλία για γυμνιστές είναι κλειστή αυτό τον καιρό και αν και οι Αρχές αναγνώρισαν ότι «μπορεί να προκαλεί προσωρινή ταλαιπωρία στους λουόμενους», δεν επιτρέπουν τον γυμνισμό σε μη καθορισμένους δημόσιους χώρους.
Γυμνιστές που διαμαρτύρονται για τα έργα στην Blind Creek έχουν αιτηθεί επανειλημμένα να τους δοθεί χώρος στα βόρεια της παραλίας, ωστόσο οι κάτοικοι αντιδρούν.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αστυνομία επιτηρεί την περιοχή με αυξημένες πεζές περιπολίες ενώ έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στις ζώνες όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός.
«Οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τις διατάξεις που σχετίζονται με την παραλία Blind Creek, Υπενθυμίζεται στους επισκέπτες να παραμένουν εντός των ορίων όπου επιτρέπεται ο γυμνισμός και να καλύπτονται πριν φύγουν από αυτές τις περιοχές ή εισέλθουν σε χώρους στάθμευσης και δημόσιους χώρους», σύμφωνα με τις Αρχές.
Παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες, ορισμένοι ντόπιοι δηλώνουν ότι δεν κατανοούν τα αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των γυμνιστών. «Νιώθω άσχημα για αυτούς. Μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί να θεωρείς προσβλητικό το γεγονός ότι κάποιος είναι γυμνός; Το ερώτημα είναι ποιος είναι εκεί έξω για να υποβάλει την καταγγελία», δήλωσε ο Άντι, ένας λουόμενος, στο CBS 12.
Ωστόσο, λουόμενοι στην παραλία Little Mud Creek, που δεν είναι γυμνιστών, δήλωσαν ότι περιμένουν από τους άλλους να καλύπτονται στην περιοχή. «Μπορεί να υπάρχουν οικογένειες εδώ και στην πραγματικότητα, η πινακίδα λέει ότι πρέπει να είσαι ντυμένος ή να φοράς μαγιό», είπε ένας λουόμενος.
Η έκθεση των γεννητικών οργάνων στην πολιτεία της Φλόριντα είναι πλημμέλημα και σε περίπτωση καταδίκης, οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και πρόστιμο 1.000 δολαρίων.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα