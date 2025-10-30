Απίστευτο σκηνικό σε δίκη μέσω Zoom στο Ντιτρόιτ: Αστυνομικός έδωσε «παρών» φορώντας... το μποξεράκι του - Δείτε βίντεο
Απίστευτο σκηνικό σε δίκη μέσω Zoom στο Ντιτρόιτ: Αστυνομικός έδωσε «παρών» φορώντας... το μποξεράκι του - Δείτε βίντεο

«Φοράς παντελόνι αστυνόμε;» ρώτησε έκπληκτος τον ένστολο ο δικαστής με τον Τζάκσον να απαντά ατάραχος «αξιότιμε είναι στο... όχι κύριε»

Βασίλης Παπανικολάου
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δίκης μέσω Zoom στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό χωρίς... παντελόνι!

Όλα συνέβησαν όταν ο δικαστής Σον Πέρκινς ζήτησε από τους παριστάμενους στη δίκη να δώσουν «παρών».

«Αστυνόμε Τζάκσον, καλημέρα. Μπορείς να δηλώσεις την παρουσία σου για τα πρακτικά;» είπε ο δικαστής προς τον αστυνομικό από το Νιτρόιτ.

Όταν, όμως, συνέβη αυτό, ο Τζάκσον φάνηκε να σηκώνει το χέρι του και να δίνει τα στοιχεία του φορώντας από πάνω το πουκάμισο της στολής του και από κάτω μόνο το μποξεράκι του!



«Φοράς παντελόνι αστυνόμε;» ρώτησε έκπληκτος τον ένστολο ο δικαστής με τον Τζάκσον να απαντά ατάραχος «αξιότιμε είναι στο... όχι κύριε»

Φανερά αμήχανος ο δικαστής για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη πριν τελικά να πει «οκ» και να δώσει τον λόγο στην επόμενη παριστάμενη στη διαδικτυακή δίκη.

