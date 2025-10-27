Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Χαμός με 33χρονο που ντύθηκε Ναζί στη Τζόρτζια: Τον εμπόδισαν να μπει σε κλαμπ, έσπασε με ποτήρι τη μύτη μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο
Στη θέα του 33χρονου με τη στολή Ναζί, αρκετοί παριστάμενοι άρχισαν να του φωνάζουν «φύγε από 'δώ»
Καβγάς που είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να υποστεί κάταγμα στη μύτη από ποτήρι σημειώθηκε έξω από κλαμπ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.
Αφορμή στάθηκε η πρόθεση του 33χρονου Κένεθ Μόργκαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης να μπει στο κλαμπ Cutters Pub ενώ φορούσε μια στολή Ναζί.
Στη θέα του 33χρονου με τη στολή Ναζί, αρκετοί παριστάμενοι άρχισαν να του φωνάζουν «φύγε από 'δώ, φύγε από 'δώ, μην φοράς αυτά τα σκ@@@»
Κάποια στιγμή ο 33χρονος ακούμπησε τη γυναίκα με τα χέρια του με άλλους να του ζητούν να απομακρυνθεί.
Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε με τον 33χρονο να χτυπάει τη γυναίκα στο πρόσωπο με ένα ποτήρι μπύρας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα υπέστη κάταγμα στη μύτη.
Η ίδια περιέγραψε ότι «ήμουν στο Cutters για περίπου 20 λεπτά, αφού πήρα μια μπύρα, κάθισα έξω με φίλους για 10 λεπτά πριν ο φίλος μου, που είναι Εβραίος, παρατηρήσει τον άνδρα με τη ναζιστική στολή και το κόκκινο περιβραχιόνιο με τη σβάστικα» προσθέτοντας ότι αφού εκείνος άρχισε να φωνάζει σε δύο νεαρότερες γυναίκες, η ίδια μπήκε ανάμεσα τους και προσπάθησε να σκίσει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα.
Ο Μόργκαν συνελήφθη κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη και βιαιοπραγία και του επιβλήθηκε εγγύηση 1.500 δολαρίων.
Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Cutters Pub, δήλωσε πως ήταν καλό που ο 33χρονος συνελήφθη εκφράζοντας τη λύπη του που η κατάσταση εξελίχθηκε έτσι.
Athens, GA: Guy dressed up as a Nazi in downtown Athens.— Ra’am Adir - רעם אדיר 𓉱 (@jewyorkstofmind) October 24, 2025
What have we come to. https://t.co/pzFTgf5jLA pic.twitter.com/kZ0oo02wdR
