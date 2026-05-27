Σάλος στις ΗΠΑ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από γυναίκα αστυνομικό σε σχολείο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομικός Σχολείο Σύλληψη ΗΠΑ Σαν Φρανσίσκο

Σάλος στις ΗΠΑ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από γυναίκα αστυνομικό σε σχολείο, δείτε βίντεο

Η ίδια αστυνομικός έναν χρόνο νωρίτερα είχε τραβήξει από τα μαλλιά 18χρονη που σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα

Σάλος στις ΗΠΑ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από γυναίκα αστυνομικό σε σχολείο, δείτε βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η συμπεριφορά μιας αστυνομικού κατά την προσπάθεια σύλληψης ενός 16χρονου σε λύκειο στο Σαν Φρανσίσκο.

Η αστυνομικός φαίνεται να χτυπάει αρκετές φορές στο κεφάλι τον 16χρονο Μορίς Γουίλιαμς, ο οποίος είχε εμπλακεί σε καβγά μέσα στο σχολείο.

Η αστυνομία του Fairfield περιέγραψε τα χτυπήματα ως «χτυπήματα απόσπασης της προσοχής» αλλά η οικογένεια του ανήλικου υποστηρίζει ότι το αγόρι «χτυπήθηκε σαν σκύλος».



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Γούλιαμς και ένας άλλος μαθητής συνελήφθησαν για «πρόκληση διατάραξης σε σχολείο και αντίσταση στη σύλληψη», με τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν να αναφέρουν ότι βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα στα σακίδια που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του καβγά.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο από την κάμερα σώματος, η Γουίλιαμς φαίνεται επίσης να φέρεται να πολεμά έναν υπάλληλο του σχολείου, σύμφωνα με την αστυνομία του Φέρφιλντ.

Με αφορμή τα πλάνα αυτά, στη δημοσιότητα ήρθε και δεύτερο βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια αστυνομικό και θύμα την Μάια Χάμιλτον, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Κλείσιμο
Τότε η αστυνομικός φαίνεται ότι τράβηξε από τα μαλλιά την 18χρονη Χάμιλτον αφού τη σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα και μη παραχώρηση προτεραιότητας για τα φώτα έκτακτης ανάγκης.



«Το ίδιο πράγμα που συνέβη σε εκείνο το καημένο το αγόρι συνέβη και σε μένα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συνεχίσει να είναι αστυνομικός, σας αποκαλούν ειρηνοποιούς για να φέρετε την ειρήνη, όχι για να κάθεστε εκεί και να φέρνετε αναταραχή και να προκαλείτε περισσότερα προβλήματα από όσα υπήρχαν ήδη», δήλωσε η Χάμιλτον.

Μετά τα δύο βίντεο ανακοινώθηκε ότι η αστυνομικός έχει μετατεθεί σε διοικητική θέση.
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης