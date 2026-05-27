Σε κλοιό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη: Βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι

❗️ Στον… φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» να προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Οι δύο χώρες θρηνούν 11 νεκρούς που σχετίζονται με τον ακραίο καύσωνα αυτών των ημερών, ενώ άλλοι 10 πολίτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους επιστήμονες να καταγράφουν θερμοκρασίες -ρεκόρ όλων των εποχών σε αυτό το πρώιμο κύμα ζέστης και το κοινό να αναρωτιέται: αν «ψηνόμαστε» από τώρα, τι θα γίνει το καλοκαίρι;