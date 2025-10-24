Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από τροχαίο – Δεκάδες επιβάτες κάηκαν ζωντανοί
Τουλάχιστον 25 επιβάτες του λεωφορείου βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, ενώ αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν
Επιβατικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα 25 νεκρούς και πολλούς τραυματίες στη νότια Ινδία.
«Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο λεωφορείο, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες. Μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν πριν φτάσει βοήθεια», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Βίκραντ Πατίλ.
Στο λεωφορείο επέβαιναν 44 άτομα, πολλοί από τους οποίους κοιμούνταν τη στιγμή της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής, 15 επιβάτες έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκε επίσης.
Σύμφωνα με τις αρχές, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου και σφηνώθηκε, προκαλώντας σπινθήρες που έβαλαν φωτιά στη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος.
«Όταν ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να την ελέγξει», δήλωσε ο αξιωματικός.
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
🚨🇮🇳 Over 25 passengers charred to death in bus fire in Andhra Pradesh — reports— Sputnik India (@Sputnik_India) October 24, 2025
The bus collided with a motorcycle and caught fire, with around 42 people on board.
PM Modi announced ex gratia to affected people and their families pic.twitter.com/pA0o7VSYFy
A major tragedy occurred early this morning on the #Bengaluru–#Hyderabad— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 24, 2025
Several passengers were trapped inside the burning bus.
The bus was carrying 42 passengers. While 12 managed to escape, at least 25 were burnt alive. https://t.co/VKISbFhiFt #KurnoolBusTragedy #India… pic.twitter.com/gewAOfudPi
