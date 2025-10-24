Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από τροχαίο – Δεκάδες επιβάτες κάηκαν ζωντανοί
Τουλάχιστον 25 επιβάτες του λεωφορείου βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, ενώ αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν

Επιβατικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα 25 νεκρούς και πολλούς τραυματίες στη νότια Ινδία.


«Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο λεωφορείο, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες. Μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν πριν φτάσει βοήθεια», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Βίκραντ Πατίλ.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 44 άτομα, πολλοί από τους οποίους κοιμούνταν τη στιγμή της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής, 15 επιβάτες έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκε επίσης.


Σύμφωνα με τις αρχές, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου και σφηνώθηκε, προκαλώντας σπινθήρες που έβαλαν φωτιά στη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος.

«Όταν ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να την ελέγξει», δήλωσε ο αξιωματικός.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.


