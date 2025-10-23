Βόρεια Ιρλανδία: Αθωώθηκε μετά από 53 χρόνια αλεξιπτωτιστής που κατηγορούνταν για δύο δολοφονίες στη Bloody Sunday

Τα 13 θύματα της Bloody Sunday

Ένας πρώην αλεξιπτωτιστής, κατηγορούμενος για τη δολοφονία δύο πολιτών πριν απόστη διάρκεια της, μιας από τις πιο «μαύρες» μέρες στην ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, κρίθηκε την Πέμπτη αθώος από το δικαστήριο.– του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε για νομικούς λόγους – κατηγορούνταν για τη δολοφονία τωνκαικατά τη διάρκεια των ταραχών μετά τη διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί για τα πολιτικά δικαιώματα στιςστο Λοντοντέρι, που είναι επίσης γνωστό και ωςΟ βετεράνος αθωώθηκε επίσης για πέντε απόπειρες δολοφονίας στο Δικαστήριο του Μπέλφαστ την Πέμπτη, ενώ ο ίδιος είχε αρνηθεί και τις επτά κατηγορίες που τον βάραιναν. Οδεν κατέθεσε στο δικαστήριο, ωστόσο ακούστηκαν οι καταθέσεις δύο άλλων αλεξιπτωτιστών - γνωστών ωςκαι- οι οποίοι βρίσκονταν στο Glenfada Park North, στον τόπο που σημειώθηκαν τα επεισόδια, μαζί με τον F.Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι καταθέσεις τους ήταν άμεσο αποδεικτικό στοιχείο, πως ο κατηγορούμενος είχε ανοίξει πυρ στην περιοχή. Ωστόσο, η υπεράσπιση αντέτεινε ότι οι δύο μάρτυρες ήταν αναξιόπιστοι, καθώς οι δηλώσεις τους ήταν αντιφατικές μεταξύ τους, καθώς και σε σχέση με όσα είχαν καταθέσει άλλοι μάρτυρες.Η δίκη, που ξεκίνησε στιςδιεξήχθη στο Μπέλφαστ ενώπιον δικαστή και όχι κριτών. Παρουσιάζοντας την απόφασή του, ο δικαστής Πάτρικ Λιντς δήλωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά του βετεράνου ήταν ανεπαρκή και δεν ήταν αρκετά για να στηρίξουν την καταδίκη του μετά από 53 χρόνια.Στις 30 Ιανουαρίου 1972, η πόλη Λοντοντέρι, η οποία είναι γνωστή και ως Ντέρι, βίωσε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες στην ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας. Στρατιώτες του Τάγματος Αλεξιπτωτιστών άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών για τα πολιτικά δικαιώματα στην περιοχή Μπογκσάιντ, η οποία ήταν, κυρίως, καθολική. Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλα 15 τραυματίστηκαν. Η ημέρα αυτή έμεινε γνωστή ωςκαι θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο «μαύρες» στιγμές τουτης Βόρειας Ιρλανδίας, ενός αιματηρού εμφυλίου που κράτησε δεκαετίες.Πέντε μήνες πριν το αιματηρό περιστατικό, τον Αύγουστο του 1971, και υπό τη σκιά κλιμακούμενης βίας και βομβιστικών επιθέσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, η κυβέρνηση είχε θεσπίσει ένα νέο νόμο που έδινε την εξουσία στις Αρχές να φυλακίζουν άτομα χωρίς δίκη – τηνΗ κυβέρνηση πίστευε πως αυτή ήταν η μοναδική λύση για την αποκατάσταση της τάξης.Το πρωί τηςπερίπουσυγκεντρώθηκαν στην περιοχή Κρέγκαν του Ντέρι για να συμμετάσχουν σε πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα. Η πορεία οργανώθηκε από την Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας, με στόχο να διαμαρτυρηθούν κατά της εσωτερικής κράτησης. Ωστόσο, η τότε κυβέρνηση είχε απαγορεύσει τέτοιες διαμαρτυρίες και στρατεύματα είχαν αναπτυχθεί για να τις ελέγξουν και να τις περιορίσουν.