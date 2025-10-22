Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο
Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο
Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην εγκατάσταση - Ο οδηγός συνελήφθη, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στο όχημα
Στην πύλη εισόδου της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από τον Λευκό Οίκο, έπεσε με το αυτοκίνητό του ένας άντρας το βράδυ της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία.
Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS), το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30, στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, «το άτομο συνελήφθη και το όχημα εξετάστηκε και κρίθηκε πως είναι ασφαλές».
Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού ή τα πιθανά κίνητρά του. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Μυστική Υπηρεσία απάντησαν σε ερωτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS), το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30, στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, «το άτομο συνελήφθη και το όχημα εξετάστηκε και κρίθηκε πως είναι ασφαλές».
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.
🇺🇸 В США автомобиль влетел в ворота Секретной службы (USSS) в Белом доме, сообщает New York Times.— Caliber (@Caliberaz) October 22, 2025
«Человек был арестован, а транспортное средство было оценено и признано безопасным после инцидента на углу 17-й улицы и улицы Е в 10:37 вечера», — прокомментировали инцидент в… pic.twitter.com/hcQuhE6KSp
Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού ή τα πιθανά κίνητρά του. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Μυστική Υπηρεσία απάντησαν σε ερωτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα