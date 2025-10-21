«Καλωσήρθες Σαρκοζί» - Πώς υποδέχτηκαν οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη φυλακή Le Sante

L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays.



Quelle honte…



Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy.



Στη φυλακή Le Sante στο Παρίσι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο, σε μια πρωτοφανή κατάσταση για έναν πρώην επικεφαλής του γαλλικού κράτους.«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!» φώναξαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους μόλις τον αντίκρισαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (). Ο πρώην πρόεδρος θα υποβληθεί στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους νέους κρατούμενους πριν κατευθυνθεί στο κελί του.Λίγα λεπτά μετά τη μεταγωγή του Σαρκοζί στη φυλακή, ένας από τους δικηγόρους του, ο, ανακοίνωσε έξω από τη φυλακή Λα Σαντέ ότι «η αίτηση αποφυλάκιση έχει κατατεθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στη φυλακή «για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα».«Δεν υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα γεγονότα, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής στοιχείων (...), δεν υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί πίεση στους μάρτυρες», πρόσθεσε ο δικηγόρος, δικαιολογώντας έτσι την αίτηση για αποφυλάκιση του πρώην προέδρου.«Αυτή η φυλάκιση είναι ντροπή!» πρόσθεσαν οι δικηγόροι τουκαι συνέχισαν: «Το δικαστήριο, χωρίς καμία απόδειξη, επέλεξε να κρατήσει τον Σαρκοζί για ψευδή εγκληματική συνωμοσία».«Είναι μια τραγική ημέρα για εκείνον, για τη Γαλλία και για τους θεσμούς μας», επέμεινε, προσθέτοντας: «Αυτό που ελπίζουμε, μαζί με τον συνάδελφό μου, Κριστόφ Ινγκρέν, είναι ότι το Εφετείο θα αποκαταστήσει τη γαλλική δικαιοσύνη στην αξιοπρέπεια που της αξίζει».