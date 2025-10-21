«Καλωσήρθες Σαρκοζί» - Πώς υποδέχτηκαν οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη φυλακή Le Sante
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολά Σαρκοζί Φυλάκιση Παρίσι Φυλακή

«Καλωσήρθες Σαρκοζί» - Πώς υποδέχτηκαν οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη φυλακή Le Sante

Κατατέθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του Σαρκοζί, ανέφεραν οι δικηγόροι του, που εκτίμησαν πως ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στη φυλακή «για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα»

«Καλωσήρθες Σαρκοζί» - Πώς υποδέχτηκαν οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη φυλακή Le Sante
Στη φυλακή Le Sante στο Παρίσι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο Νικολά Σαρκοζί, σε μια πρωτοφανή κατάσταση για έναν πρώην επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!» φώναξαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους μόλις τον αντίκρισαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Ο πρώην πρόεδρος θα υποβληθεί στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους νέους κρατούμενους πριν κατευθυνθεί στο κελί του.



Λίγα λεπτά μετά τη μεταγωγή του Σαρκοζί στη φυλακή, ένας από τους δικηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν, ανακοίνωσε έξω από τη φυλακή Λα Σαντέ ότι «η αίτηση αποφυλάκιση έχει κατατεθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στη φυλακή «για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα».

«Δεν υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα γεγονότα, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής στοιχείων (...), δεν υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί πίεση στους μάρτυρες», πρόσθεσε ο δικηγόρος, δικαιολογώντας έτσι την αίτηση για αποφυλάκιση του πρώην προέδρου.

«Αυτή η φυλάκιση είναι ντροπή!» πρόσθεσαν οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί και συνέχισαν: «Το δικαστήριο, χωρίς καμία απόδειξη, επέλεξε να κρατήσει τον Σαρκοζί για ψευδή εγκληματική συνωμοσία».

«Είναι μια τραγική ημέρα για εκείνον, για τη Γαλλία και για τους θεσμούς μας», επέμεινε, προσθέτοντας: «Αυτό που ελπίζουμε, μαζί με τον συνάδελφό μου, Κριστόφ Ινγκρέν, είναι ότι το Εφετείο θα αποκαταστήσει τη γαλλική δικαιοσύνη στην αξιοπρέπεια που της αξίζει».

Ειδήσεις σήμερα:

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο

Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης