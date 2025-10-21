ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να «κατακτήσει» τη Σελήνη πριν την Κίνα και η NASA αναζητά νέους συμπαίκτες

Πολλές αναποδιές καθυστέρησαν την επανδρωμένη αποστολή Artémis 2, με την οποία θα πάνε αστροναύτες στη Σελήνη, αλλά δεν θα προσσεληνωθούν. Αφού αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη, τώρα η εκτόξευση προβλέπεται να γίνει στις αρχές του 2026, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη NASA. Το πλήρωμα, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτες, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι μετά από μισό αιώνα που θα κάνουν μια περιστροφή γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης.Η αποστολή Artémis 3, που προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στην επιφάνεια της Σελήνης, είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τα μέσα του 2027.